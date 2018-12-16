اليوم.. انطلاق حملة الكشف عن أمراض "الأنيميا والتقزم والسمنة" لطلاب القليوبية

أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، على إطلاق فعاليات مبادرة "من أجل صحة أفضل لأبنائنا"، اليوم الأحد وحتى يوم 20 ديسمبر الجاري، في 3 مدارس بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة".



وقال إن المبادرة تكون بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة لاستهداف 1892 تلميذًا للكشف المبكر عن أمراض "الإنيميا والتقزم والسمنة".



وأكد المحافظ على مسئولي الوحدات المحلية بتقديم الدعم اللازم للمبادرة لتحقيق أهدافها وتكثيف أعمال النظافة والتجميل في محيط المدارس والوحدات الصحية المختلفة وتسهيل الإجراءات على المواطنين والطلبة خلال تلقيهم الخدمات الصحية.



ومن جانبه قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم عقد اجتماع تنسيقي لإطلاق مبادرة "من أجل صحة أفضل لأبنائنا" ضمن مبادرة "100 مليون صحة" في 3 مدارس هي: "مدرسة فاطمة الزهراء بالعبور وكفر شكر الجديدة وأحمد شعلان بشبرا الخيمة".



وأوضح أن الحملة ستبدأ أعمالها صباح اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 20 ديسمبر، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل للحملة للوصول إلى المستهدف منها وهو الكشف على أبنائنا الطلاب والاطمئنان على صحتهم.