تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عادل إمام بعد إصابته في تصوير "لص بغداد"
كشف الفنان محمد إمام، عن تفاصيل إصابته فى حادث موتوسيكل خلال تصوير فيلمه السينمائي الجديد "لص بغداد".
وكتب إمام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله على كل شيء.. حادثة موتسيكل جامدة أثناء تنفيذ حركة خطرة فى فيلم لص بغداد بس ربنا ستر.. أنا كويس الحمد لله.. شوية كدمات على جروح.. بس مصمم المطاردات الأجنبى كان فى حالة صعبة جدًا وبدأ يتحسن النهاردة الحمد لله".
وأضاف: "شكرا لجمهورى وزمايلى وأصدقائى اللى حبوا يطمنوا عليا.. شكرا على كل الحب ده.. عمر الشقى بقى ماحدش بياكلها بالساهل".