وزير الاتصالات: جذب الاستثمارات الأجنبية يتصدر أولوياتنا فى 2019

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف استكمال إنشاءات ومبانى المنطقتين التكنولوجيتين فى المنوفية وبنى سويف، خلال الربع الأول من العام المقبل، كاشفًا عن انتهاء الوزارة من تشكيل واختيار مجلس إدارة لكلتا المنطقتين يكون معنيًا بتيسير وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأضاف أن جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع من أهم أولويات خطة الوزارة خلال العام المقبل، بجانب استكمال مهمة تسويق المشروعات التكنولوجية، وإنشاء مجموعة من مراكز الابتكار والإبداع فى الجامعات المصرية فى ظل إتاحة قانون الاستثمار الجديد حوافز استثمارية للشركات العالمية فى المناطق التكنولوجية.

فى السياق ذاته، قال الدكتور حمدى الليثى، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن جاهزية القطاع للتحول الرقمى أصبحت عالية جدًا، وهو ما شجع عددًا كبيرًا من الشركات العالمية للاتجاه صوب مصر، خاصة فى ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة، بشهادة من المؤسسات الدولية المختلفة.

وتوقع «الليثى» أن يجذب قطاع الاتصالات مزيدًا من الاستثمارات الضخمة خلال العام المقبل، سواء من قبل مستثمرين عرب أو أجانب، مشيرًا إلى بدء العمل فى مشروع إنشاء مراكز البيانات العملاقة فى منطقة برج العرب، والذى يشهد تعاونًا بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات عالمية.

بدوره، اعتبر الدكتور عبدالرحمن الصاوى، نائب رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى للاتصالات، أن تحقيق قطاع الاتصالات معدلات نمو بلغت ١٦٪، يعكس نجاح خطته للمشاركة القوية فى جميع استراتيجيات الدولة، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف إن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة التعاون بين مصر وإفريقيا فى مجال التطبيقات والحلول الرقمية، يتصدر أولويات الوزارة فى ٢٠١٩.