رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني ينفي الإساءة للنساء

رد رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، على الجدل الذي أثير حول تعليق ذكره بشأن النساء، مؤكدًا أنه لم يقل أي شيء ضدهن، وأنه لم يتلق شكوى من أي منهن.



وفي تصريحات أدلى بها، ردًا على سؤاله حول تجديد عقد لاعب الأتلتي، دييجو جودين، قال سيريزو "الحقيقة هي أنني لا أتحدث مطلقًا عن الأمور المالية، لأن هذا تصرف غير مهذب، وخاصة مع النساء".



ولم يتردد سيريزو في الدفاع عن نفسه، في مواجهة الانتقادات التي أثيرت بسبب هذه التصريحات، وأوضح في فعالية بالنادي المدريدي أمس "لم تشتك لي أي امرأة من يريد توجيه انتقادات فليفعل، فالجميع معرضون للانتقادات".



وأضاف "إنها مشكلة من يكتب هذه السخافات ومن يفسرها كما يحلو له، ليس لدي أي شيء ضد النساء ولم أقل أي شيء ضدهن".