ارتفاعات طفيفة بأسعار الأرز والفاصوليا ومنتجات القمح

أكدت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك ارتفاعات طفيفة بأسعار الأرز والفاصوليا والقمح ومنتجاته، نتيجة لقلة المعروض وانتهاء موسم بعض المحاصيل، مشيرة إلى أن أسعار الفول شهدت استقرارا ملحوظا نتيجة لزيادة المعروض خاصة من الفول المستورد.



وقال أحمد الباشا ادريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة، في بيان صحفي اليوم، إنه تم استيراد كميات كبيرة من الفول، مما أدى إلى استقرار الأسعار خاصة في هذه السلعة الإستراتيجية التي لا يستغني عنها أي بيت مصري.



وأضاف أن أسعار الأرز شهدت ارتفاعات طفيفة بقيمة 50 قرشا للكيلو نتيجة لقلة المعروض، لاسيما بعد تخفيض إنتاج مصر من محصول الأرز، كما ارتفعت أسعار الفاصوليا نتيجة لنهاية الموسوم وزيادة التصدير خلال الفترة الماضية.



وأرجع رئيس الشعبة ارتفاع أسعار الفاصوليا لزيادة الإقبال على تصدير المحصول في الفترة الأخيرة، مزامنة مع انتهاء محصول الفاصوليا الصيفي وقلة المخزون، وعدم البدء في المحصول الشتوي الذي سيبدأ خلال أسبوعين، والذي سيؤثر على ضبط استقرار الأسعار بشكل مناسب للمستهلك.



ومن جانبه، قال عبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إن العرض والطلب والتنافسية هما العامل الرئيسي لتحديد وضبط كل أسعار الأسواق.





وأوضح أن متوسط سعر كيلو الأرز السائب للمستهلك ارتفع بمعدل 50 قرشا لكل الأنواع، ليتراوح سعر الكيلو بين 9 جنيهات للأرز رفيع الحبة، و12 جنيها للأرز عريض الحبة، بعدما كان يتراوح بين 8.5 للرفيع و11.5 جنيها للعريض الحبة، فيما ارتفع متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ من 10 إلى 15 جنيها لأجود الأنواع.



وأضاف أن جميع منتجات القمح والتي تشمل الدقيق والمكرونة والسميد، شهدت ارتفاعا طفيفا يتراوح بين 20 - 30 قرشا للكيلو، بسبب ارتفاع أسعار القمح، حيث تراوح سعر كيلو الدقيق من ٦ جنيهات إلى 10 جنيهات، ما بين سائب ومغلف، وتراوح سعر المكرونه بين 7.5 جنيه و12 جنيها للكيلو.



وتباينت أسعار البقوليات، حيث سعر كيلو الفول من 14 - 26 جنيها للكيلو، وبلغ الفول المجروش 20 جنيها، وتراوح العدس الأصفر المجروش بين 14 - 18 جنيها، والعدس بجبه من 14 إلى 20 جنيها للكيلو، واللوبيا من 16 إلى 28 جنيها، والفاصوليا البيضاء من 22 إلى 30 جنيها للكيلو.