القاهرة : السبت 15 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:11 م

اون سبورت HD | قناة الاهلي | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم يوتيوب وجيما الاثيوبي بث مباشر | دوري ابطال افريقيا
06:13 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر 14-12-2018 دوري أبطال أفريقيا
05:50 م

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الأهلى وجيما بث مباشر
01:23 م

شاهد.. الظهور الأخير لحسن كامي قبل وفاته
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
اقتصاد
السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:40 ص

ارتفاعات طفيفة بأسعار الأرز والفاصوليا ومنتجات القمح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء أبو العزم
dostor.org/2435885

أكدت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك ارتفاعات طفيفة بأسعار الأرز والفاصوليا والقمح ومنتجاته، نتيجة لقلة المعروض وانتهاء موسم بعض المحاصيل، مشيرة إلى أن أسعار الفول شهدت استقرارا ملحوظا نتيجة لزيادة المعروض خاصة من الفول المستورد.

وقال أحمد الباشا ادريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة، في بيان صحفي اليوم، إنه تم استيراد كميات كبيرة من الفول، مما أدى إلى استقرار الأسعار خاصة في هذه السلعة الإستراتيجية التي لا يستغني عنها أي بيت مصري.

وأضاف أن أسعار الأرز شهدت ارتفاعات طفيفة بقيمة 50 قرشا للكيلو نتيجة لقلة المعروض، لاسيما بعد تخفيض إنتاج مصر من محصول الأرز، كما ارتفعت أسعار الفاصوليا نتيجة لنهاية الموسوم وزيادة التصدير خلال الفترة الماضية.

وأرجع رئيس الشعبة ارتفاع أسعار الفاصوليا لزيادة الإقبال على تصدير المحصول في الفترة الأخيرة، مزامنة مع انتهاء محصول الفاصوليا الصيفي وقلة المخزون، وعدم البدء في المحصول الشتوي الذي سيبدأ خلال أسبوعين، والذي سيؤثر على ضبط استقرار الأسعار بشكل مناسب للمستهلك.

ومن جانبه، قال عبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إن العرض والطلب والتنافسية هما العامل الرئيسي لتحديد وضبط كل أسعار الأسواق.


وأوضح أن متوسط سعر كيلو الأرز السائب للمستهلك ارتفع بمعدل 50 قرشا لكل الأنواع، ليتراوح سعر الكيلو بين 9 جنيهات للأرز رفيع الحبة، و12 جنيها للأرز عريض الحبة، بعدما كان يتراوح بين 8.5 للرفيع و11.5 جنيها للعريض الحبة، فيما ارتفع متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ من 10 إلى 15 جنيها لأجود الأنواع.

وأضاف أن جميع منتجات القمح والتي تشمل الدقيق والمكرونة والسميد، شهدت ارتفاعا طفيفا يتراوح بين 20 - 30 قرشا للكيلو، بسبب ارتفاع أسعار القمح، حيث تراوح سعر كيلو الدقيق من ٦ جنيهات إلى 10 جنيهات، ما بين سائب ومغلف، وتراوح سعر المكرونه بين 7.5 جنيه و12 جنيها للكيلو.

وتباينت أسعار البقوليات، حيث سعر كيلو الفول من 14 - 26 جنيها للكيلو، وبلغ الفول المجروش 20 جنيها، وتراوح العدس الأصفر المجروش بين 14 - 18 جنيها، والعدس بجبه من 14 إلى 20 جنيها للكيلو، واللوبيا من 16 إلى 28 جنيها، والفاصوليا البيضاء من 22 إلى 30 جنيها للكيلو.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ أقل من شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ أقل من شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

"الاتجار بالبشر" وأنصار بيت المقدس" أبرز محاكمات اليوم

زيارة السيسي للنمسا غدًا تتصدر اهتمامات الصحف

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 23 درجة

أسعار الذهب اليوم السبت 15/ 12/ 2018

ads
الأكثر قراءة

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

أسباب حريق حقل بترول بـ"رأس سدر"

ألبومات الصور

فيديو.. أيمن عزب: حسن كامى كان ينتظر دعوة "القاهرة السينمائى"

فيديو.. المتحدث الرسمى بأسم محمد صلاح بـ "نجريج": نتصدى للشائعات

بالفيديو.. متحف لمتعلقات محمد صلاح بمركز شباب "نجريج"

جنازة إبراهيم سعدة

نجم الساعة

لوتس عبدالكريم تخص الدستور بأسرار كتابها الجديد «زوجات الأدباء»

الأكثر قراءة

بعد ساعات من وفاته.. ورثة حسن كامى يعرضون مكتبته للبيع

نتيجة مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي اليوم.. فيديو

شقيق المحامى المنتحر فى حلوان: شنق نفسه بـ«سلك دِش»

أسباب حريق حقل بترول بـ"رأس سدر"

كشكول

«التعليم العالى» يستعرض تقرير مؤتمر « الدراسات البيئية الدولي الرابع»

«أمهات مصر»: نرفض استمرار دراسة رياض الأطفال حتي 24 يناير

تمريض عين شمس ينظم حملات توعية لطلاب المدارس

ننشر النتيجة الرسمية لأوائل مناطق المعاهد الأزهرية للمرحلة الإعدادية فتيات

دورات إلزامية لأعضاء هيئة تدريس أصول الدين بطنطا للتعريف بمفهوم الجودة

الأمصار

طائرة أمريكية تعود أدراجها بسبب قلب بشري على متنها

المندوب الفلسطيني يشكو إسرائيل لدى الأمم المتحدة

بعدما نشرت الشرطة صورته.. مجرم يتواصل مع الأمن بالفيسبوك: أنتظروني سأحضر

الشرطة العراقية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالبصرة

بعد يوم من ختام المشاورات.. عودة القتال من جديد لمدينة الحديدة اليمنية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

الرئيس المكسيكى الجديد يقترح تشريع "الموت الرحيم"

الكينيون يخشون على وظائفهم بسبب البضائع الصينية الرخيصة

ماكينات حياكة صينية لنساء ناميبيا لدعم المشروعات متناهية الصغر

الصحة

الماغنيسيوم يساعد فى تحسين كفاءة فيتامين "D"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎