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الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 11:54 م

بعد فوزه بجائزة "bbc".. محمد صلاح يقود ليفربول ضد مان يونايتد

محمد صلاح
محمد صلاح
dostor.org/2435759

ويقود النجم المصرى محمد صلاح، الأحد، فريقه ليفربول، خلال المواجهة الصعبة أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدورى الإنجليزى "البريميرليج".
وتأتى المبارة بعد يومين من إعلان فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقى فى استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية.
ويسعى صلاح، خلال المباراة، لمواصلة تألقه بقميص الريدز، بعد أن نجح فى قيادته لعبور مباراة نوبولى والصعود إلى الدور الـ16 من دورى أبطال أوربا.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 42 نقطة ويلاحقه مانشستر سيتى بـ41 نقطة، ويأتى مانشستر يونايتد فى المركز السادس برصيد 26 نقطة قبل انطلاق مباريات الجولة 17 من البريميرليج.

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