ضبط "ملك البانجو" فى الإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية في ضبط متهم يتاجر بالمواد المخدرة واشتهر بـ"ملك البانجو" في مدينة القنطرة غرب، حيث قررت النيابة حبس المتهم أربعه أيام على ذمة التحقيق.



كانت وردت معلومات إلى ضباط مباحث مركز شرطة القنطرة غرب تفيد قيام المدعو "عاطف. خ"، 32 سنة، عامل، ومقيم بقرية أبو طفيلة، سبق اتهامه في عدة قضايا القضية بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة نبات البانجو المخدر، متخذًا من منطقة إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.



وبتوجهات اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تم إعداد أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه أثناء قيادته السيارة هيونداى فيرنا، بحوزته 23 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن 57 كيلو جرام، ومبلغ مالي 250 جنيه، وهاتف محمول.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات والسيارة وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.