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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:08 م

"مصر للطيران" تنفذ برامج تدريبية لأطقم الخطوط الهندية والليبية والسودانية

مصر للطيران تنفذ
أ.ش.أ
dostor.org/2434746

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، إن أكاديمية مصر للطيران للتدريب نفذت برنامجا تدريبيا نظريا وعمليا لأطقم طيارين من الخطوط الجوية الهندية على طرازات الإيرباص "A320" وبوينج "B777" و"B737-800".

وأضاف عادل - في تصريح اليوم أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بالتوسع في الأنشطة التسويقية التي تقدمها شركات وهيئات الوزارة وجذب المزيد من العملاء الجدد، موضحا أن التدريب تم بواسطة مدربين مصريين مؤهلين دوليا يتمتعون بخبرات متراكمة تعطي للأكاديمية ميزة نسبية عن باقي مراكز التدريب المنافسة في الشرق الأوسط.

وأكد أن المتدربين أعربوا عن إعجابهم الشديد بالإمكانات البشرية من محاضرين معتمدين دوليا وخدمة عملاء على مستوى عال من المهنية وكذلك ما تملكه الأكاديمية من أجهزة تدريب عالمية.

بدوره، قال رئيس الأكاديمية الطيار عبد الهادي الشقنقيري، إنه في ظل التعاون المشترك بين مصر والأشقاء العرب وإيمانا من الأكاديمية بدورها الاستراتيجي نحو التوسع وتكثيف التعاون المشترك بينها وبين شركات الطيران في الشرق الأوسط والوطن العربي، تم الاتفاق مع وفد الخطوط الجوية الليبية على تدريب أطقم الطيارين والضيافة الجوية على أجهزة الطيران التمثيلي من طراز الإيرباص "A320" و"A330".. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لعمل البرامج التدريبية المتفق عليها ما يزيد من حجم التعاون المشترك مع شركة الطيران الليبية.

وأضاف الشقنقيري أنه استكمالا للنشاط التدريبي تقوم الأكاديمية حاليا بتدريب أطقم الضيافة للخطوط الجوية السودانية على أجهزة تدريب متقدمة مثل جهاز التدريب على إجراءات الطوارئ "CEET" وجهاز التدريب على طرق تقديم الخدمات للراكب "CST"، لافتا إلى أنه كما تم الاتفاق على تدريب المهندسين على أحدث البرامج التدريبية في مجال صيانة الطائرات من طراز الإيرباص "A320" وبوينج "B737-500".

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