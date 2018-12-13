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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:43 م

"الصيادلة" تعلن آليات التقديم لانتخابات مقاعد النقابة العامة والفرعية

الصيادلة تعلن آليات
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2434722

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، آليات التقديم لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، وفقًا لقانون النقابة ولائحتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتور أحمد صلاح سيد، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات، وحضور الدكتور أحمد صلاح هلال، والدكتور رانيا صقر، والدكتور ربيع الدندراوي، والدكتور عبد الله رافع، والدكتور محمد يحي، وأعضاء ورؤساء لجان تلقي الطلبات بالنقابات الفرعية، ومدير عام النقابة، ومدير عام الشئون القانونية بالنقابة.

قالت اللجنة فى بيانها إنها تبدأ تلقى طلبات الترشيح فى الفترة من ١٥ ديسمبر 2018 إلى 24 من نفس الشهر.

وحددت اللجنة مقر لجنة تلقي طلبات الترشح بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي الدور الثاني ابتداءا من 15122018 حتي  24122018 بما في ذلك أيام الاجازات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا وآخر يوم حتى الساعة الخامسة مساء. 

كما حددت اللجنة الأوراق المطلوبة للترشح وهى: صور كارنية النقابة لعام ٢٠١٨، وبطاقة الرقم، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة، ويمكن للمرشح  تقديم أوراقه بشخصة أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري على أن يتم إصدار شهادات حسن السير والسلوك بدءا من يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري حتي إنتهاء أيام تقديم طلبات الترشح، وتعطي بناء علي طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقرره للشهادة، وتعطي للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقاري أو من يفوضه المرشح بناء علي طلب موقع من رئيس لجنة تلقي الطلبات بالنقابات  الفرعية والنقيب الفرعي.

أوضحت اللجنة أنه تم مخاطبة النقابات الفرعية بمنع نقل القيد الفرعي من نقابة فرعية إلى أخرى، إلا من خلال النقابة العامة، لتحديث البيانات بالنقابة العامة وحتى لا يحدث إزدواج أو خلل في كشوف الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية.

وتتمنى اللجنة التوفيق لجميع المرشحين، مؤكدة أنها ستسعى جاهدة لإخراج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بصيادلة مصر.

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