محافظ السويس يستقبل رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمكتبه، اليوم الخميس، الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتورعبد الله رمضان نائب محافظ السويس والمهندس محمود محرز مدير عام الفروع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وأشار اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات والضمانات لأبناء السويس لإقامة مشروعات مكملة ومتوسطة وصغيرة لكافة فئات المجتمع السويسي، بالإضافة إلى مشروعات خاصة بالاستزراع السمكي، وأهمية استغلال البيئة البحرية بالسويس لإقامة مشروعات مكملة لصناعات الاسماك، بجانب المشروعات الخدمية والتجارية والصناعية والزراعية والصناعات أخرى.



وأكدت نيفين جامع، مبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 200 مليارجنيه لدعم المشروعات بفائدة 5% تسدد على مدارسبع سنوات، مشددة على أن الجهاز على أتم الاستعداد لتقديم كافة التيسيرات للشباب لبداية مشروعهم في المجالات المحددة في برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



ودعا "صقر" أبناء السويس الجادين في إقامة المشروعات إلى التقدم والاستفادة من المنح والقروض المقدمة من جهاز المشروعات واستغلال التسهيلات المقدمة.



وقرر "صق"ر ووفد جهاز تنمية المشروعات إقامة المشروعات في محافظة السويس في مجالات تاكسي الأجرة والاستزراع السمكي ومشروع شارع السويس وتوفير الأمن والأمان لمراكب الصيد والمشروعات المتعلقة بالصيد وتنمية المشروعات الزراعية.



وأشار الدكتورعبد الله رمضان إلى أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أكد توجيه الدعم المخصص للقطاع الريفي ليتم صرفه علي تطوير قرية واحدة من خلال إقامة كافة المرافق والخدمات الأساسية بها، على أن يتم ذلك بباقي القرى تباعًا.



وفي اللقاء تم الاتفاق على إقامة مؤتمر موسع بمحافظة السويس لعرض المشروعات الصغيرة فرص الاستثمار للشباب وتوضيح برامج الجهازمن تيسيرات وضمانات وطرق السداد وعرض نماذج ناجحة للمشروعات المقامة علي أرض السويس من خلال الجهاز، وعمل ورش عمل لتوضيح خطوات إقامة المشروعات ودراسة الجدوي لكل المشروعات وبحضوركافة الفئات المستهدفة من اصحاب الحرف والمشروعات والمرأة المعيلة والأسر الاولي بالرعاية والشباب.



حضر اللقاء كلا من طلعت خليل ومحمد المصري ونانسي نصير أعضاء مجلس النواب وخالد نصر مدير عام منطقة القناة لجهاز المشروعات الصغيرة.



