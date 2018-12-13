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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:51 ص

"Gnomes Garden New Home" رحلة العثور على الوصفة الخضراء السرية

Gnomes Garden New
أحمد الجهينى
dostor.org/2433985

بعد هزيمته أعاد الساحر تماثيل القلعة إلى شكلها القديم. لكنها ما زالت قائمة في الأرض القاحلة الرمادية لا يمكن أن ينمو فيها شيء. لذلك كانت الأميرة قلقة من أن ينفد الطعام من شعبها ويدخل فى مجاعة. لذلك قررت الانطلاق في رحلة للعثور على الوصفة الخضراء السرية.

هذا هو موضوع اللعبة الجديدة Gnomes Garden New Home التى طورتها شركة SPL ونشرتها 8FLOOR LTD مؤخرا وهى لعبة إستراتيجية تحتوى على 40 مستوى، ويتمكن فيها اللاعب من استعادة السيارات القديمة ونباتات الحدائق السحرية وإدارة الموارد وبناء المباني. حيث تسمح طريقة اللعب البسيطة والتدريب الواضح بالتعمق في الأساسيات بسهولة. وإذا أصبحت الأمور صعبة، فلا تنس سحر الأميرة القوي.

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