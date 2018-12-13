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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 03:16 ص

مبعوث الرئيس الفرنسى بشأن سوريا فى القاهرة لبحث آخر التطورات

مبعوث الرئيس الفرنسى
وكالات
dostor.org/2433941

وصل إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس فرانسوا سينيمو المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة السورية.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الفرنسي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم وزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لاستعراض التطورات على الساحة السورية على ضوء الجهود الدولية بشأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة بما يضمن وحدة واستقرار الأراضي السورية.

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