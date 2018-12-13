الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:51 ص
344.70 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم
هويدا سعيد
dostor.org/2433899
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الخميس، نحو 344.70 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 338 دولارًا للطن.
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الخميس، نحو 344.70 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 338 دولارًا للطن.
تعرّض الروائي المصري نجيب محفوظ للكثير من النقد من قبل بعض المؤسسات الدينيّة، مما أدى إلى صدور فتاوى من بعض الجماعات المتطرفة بقتله، متهمين إياه بالتطاول على الذات الإلهيّة، وكان سبب هذه الضجة هو ...