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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:51 ص

344.70 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم

السكر
السكر
هويدا سعيد
dostor.org/2433899

ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الخميس، نحو 344.70 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 338 دولارًا للطن.

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