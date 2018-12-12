التحفظ على أجهزة ومستلزمات طبية بميناء الإسكندرية

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على كميات من الأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت معلومات سرية وردت لرجال الجمارك، تفيد محاولة شركة للاستيراد تهريب أصناف مخالفة من الصين ضمن مشمول الحاوية رقم 9146756 بيان جمركي رقم 35697 لسنة 2018 لوجستية 2، عبارة عن أثاث طبي.



وكشفت التحريات عن وجود 15 جهازا لشد العظام، و10 طاولات للعمليات الجراحية، و15 طاولة تستخدم لعمليات الرأس وفحص البطن والعين وأمراض النساء و24 "تروللي" طوارئ، وخوذة طبية مجهزة بكشف ليزر، وطقم قلم ليزر لجراحة المناظير وشنط بالشاحن، وجهاز مصدر للضوء.



كما تبين وجود ليزر بالريموت للمناظير الداخلية والفحص المجهري، ومضخة طبية مجهزة لحقن الأوردة، وشاحن ديجيتال وحقن مناظير بالكامل، وطاقم تثبيت عظام، ومسدسات كى متنوعة لزوم جراحات المناظير عدة غير واردة بالمستندات وبدون أي موافقات.



وقرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات، والتي تبلغ قيمة الرسوم والتعويضات المستحقة عنها 639 ألفا و990 جنيها.