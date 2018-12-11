دهون البطن مؤشر على خطر الإصابة بأمراض القلب

أوضحت بيانات دراسة عرضت بالمؤتمر العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية في دبي، أن الدهون الزائدة في منطقة البطن تعد مؤشرًا على خطر الإصابة بأمراض القلب.



وبحسب ما ذكر موقع "20minutos" الإسباني في تقرير ترجمته عاجل ـ فإن ما يقرب من 64% ممن يعانون من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية لديهم زيادة الدهون في منطقة البطن.



وأشارت نتائج الدراسة إلى أن زيادة محيط خصر عن 88 سم (34.7 بوصة) لدى المرأة و102 سم (40.2 بوصة) أو أكثر لدى الرجل، يعد مؤشرًا سيئًا على زيادة الدهون في منطقة البطن.



وقالت كورنليا كوتسيفا الأستاذة بكلية إمبريال كوليدج في لندن: "إن الدراسة الاستقصائية تبين أن النسب الكبيرة من الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لديهم عادات غير صحية وأسلوب حياة غير منضبط ويعرضهم لارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكري".



وأظهرت بيانات الدراسة أن ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الكوليسترول والإصابة بالسكري إلى جانب زيادة دهون البطن، تعرض بشكل كبير لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيس للوفاة في أوروبا؛ حيث يتم تشخص أكثر من 11 مليون حالة جديدة كل عام، بينما تسجل البيانات 3.9 مليون حالة وفاة لهذا السبب سنويًا.