القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:50 م

رونالدو يتحدى ميسي ويدعوه للانتقال للدوري الإيطالي

رونالدو يتحدى ميسي
أ ش أ
dostor.org/2430559

دعا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي- قائد فريق برشلونة- إلى الانضمام إليه في الدوري الإيطالي "سيري" وقبول هذا التحدي.

وقال رونالدو في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، الإثنين، إنه لا يفتقد ميسي، بل ربما ميسي هو من يفتقده، معربًا عن أمله في أن يلعب ميسي في إيطاليا، وأن يقبل التحدي.

وحول فريق "السيدة العجوز"، الذي يدافع عن ألوانه حاليًا، أوضح رونالدو أنه كان لديه خيارات أخرى لكنه اختار "اليوفي" لأنه فريق قوي ويقدم مستوى جيدا في دوري الأبطال، حيث فاز بالدوري الإيطالي سبعة مواسم على التوالي، مشيرا إلى أنه معجب بالأجواء في إيطاليا، ولطريقة عمل أندريا أنييلي، رئيس النادي.

وأكد أنه لا يفكر في مواجهة ناديه السابق- ريال مدريد الإسباني- وأنه غير مهتم بهذا الأمر، قائلا إنه يود الفوز مع ناديه الحالي، وإنه لا ينسى الماضي لكنه يركز على "يوفنتوس".

وتطرق رونالدو للحديث عن سوق الانتقالات، وإمكانية انضمام المدافع الأيسر البرازيلي مارسيو، إليه في "البيانكونيري"، مشيرا إلى أنه لاعب قوي، وأن النادي منفتح على شراء اللاعبين الأقوياء، وأن مارسيلو يعد واحدا منهم.

ولفت إلى أن هدفه مع يوفنتوس هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، وأن كرة القدم تعد رياضة جماعية، وينبغي ألا يتحول الأمر إلى "هاجس" حسب قوله.

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