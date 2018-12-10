اليوم.. نجوم الفن فى احتفالية مئوية ميلاد "القيثارة" ليلى مراد

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية احتفالية بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد المطربة الراحلة ليلى مراد، في السابعة مساء اليوم الإثنين بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



يحضر الحفل الموسيقار حلمي بكر، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صلاح الشرنوبي، والمطربة عزة بلبع، والفنانات سميحة أيوب، سهير المرشدي وسميرة عبد العزيز ومديحة حمدي ورجاء حسين وآمال رمزي، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني.



يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي يستعرض المسيرة الفنية للفنانة الراحلة ليلى مراد يعقبه برنامج موسيقي غنائي تقدمه الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية من أروع أغاني الراحلة ليلى مراد: دويتو "شحات الغرام"؛ غناء أحمد محسن مع أنغام مصطفى، وأغنية "الحب جميل" غناء أحمد محسن.



وتغني أنغام مصطفى "أنا قلبي دليلي"، "يا أعز من عيني"، "أضحك كركر"، "يا مسافر وناسي هواك"،"سنتين وأنا أحايل فيك"، "ماليش أمل في الدنيا دي"، "يا رايحين للنبي الغالي".



وسيتم إهداء الحضور كتيبا يتناول رحلة عطاء قيثارة الحب والطرب ليلى مراد؛ من إعداد الباحثة الموسيقية رشا عدلي.