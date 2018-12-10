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فن
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:08 ص

أحمد عبد العزيز أحدث المنضمين لـ"كلبش 3"

أحمد عبد العزيز أحدث
أحمد عبد العزيز أحدث المنضمين لـ"كلبش 3"
منار إبراهيم
dostor.org/2429797

تعاقد الفنان أحمد عبد العزيز على المشاركة بالجزء الثالث من مسلسل "كلبش" ومن المقرر أن يبدء تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة؛ استعدادًا لعرض العمل بموسم رمضان المقبل.

وكان "عبد العزيز" شارك بالموسم الأول، وانتهى دوره بوفاته ضمن الأحداث، ليفاجئ الفنان أمير كرارة جمهوره بتعاقد أحمد عبد العزيز على الجزء الثالث.

وحقق مسلسل "كلبش 2" نجاحًا كبيرًا بعد عرضه في رمضان 2018، وشارك في بطولة الجزء الثاني منه إلى بجانب "كرارة" كل من، هيثم أحمد زكي وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسني وأشرف زكي وأحمد حلاوة، وصبحي خليل، هذا إلى جانب أبطال الجزء الأول من المسلسل ومنهم هالة فاخر ومحمود البزاوي دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفي وريم مصطفى.

أحمد عبد العزيز أحدث المنضمين لـ"كلبش 3"
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