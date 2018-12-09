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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:57 م

إدارة الزمالك ترفض «أجانب الدورى» والبكرى يطلب حسم انضمامه إلى الفريق

الزمالك
الزمالك
dostor.org/2429558


وضع رئيس نادى الزمالك شرطًا أساسيًا لرفع العقوبات عن لاعبى فريق الكرة الأول، وهو إنهاء الدور الأول من الدورى بدون أى تعثر، والبقاء فى صدارة ترتيب البطولة، لتشكيل مزيد من الضغط على المنافس التقليدى الأهلى قبل خوض باقى مؤجلاته.
وقررت الإدارة خصم ٥٠٪ من مستحقات اللاعبين، بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندرى، والخروج من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، ورفض مسئولو الزمالك رفع العقوبات رغم الفوز على المصرى فى الدورى بعدها، بسبب استيائهم من مستوى بعض اللاعبين وعدم تعاملهم بجدية مع المباراة.
وعلى مستوى الصفقات، تحفظ مسئولو الزمالك على ضم مهاجم أجنبى من الدورى المصرى، بعد فشل صفقة الغانى جون أنطوى، مهاجم مصر للمقاصة. وتلقى مسئولو الأبيض ترشيحات لعدد من هؤلاء المهاجمين، وعلى رأسهم إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود، وأوميد أوكرى من سموحة، لكن الإدارة قابلت الأمر بالرفض.
ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لضم لاعب سوبر من خارج الدورى المصرى، فى ظل أنهم يعتبرون معظم اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى أصحاب مستوى متقارب، لا يحقق رغبتهم فى ضم لاعب «سوبر»، يمثل إضافة ويرضى طموحات الجماهير بعد صفقات الأهلى الأخيرة. فى السياق ذاته، طالب عبدالله البكرى، مدافع بيراميدز، إدارة الزمالك بحسم صفقة ضمه إلى الأبيض مع إدارة ناديه، خاصة بعدما علم بدخول الزمالك فى مفاوضات مع بعض المدافعين الجدد، وعلى رأسهم عمرو طارق المحترف فى الدورى الأمريكى، بجانب ياسر إبراهيم لاعب سموحة.
وينتظر «البكرى» حسم المفاوضات مع مسئولى ناديه بشكل رسمى، خاصة أن مسئولى الزمالك فتحوا خط مفاوضات معه فى وقت مبكر، واتفقوا على بنود التعاقد بين الطرفين، وهو نفس سيناريو بداية الموسم الجارى قبل تجميد الاتصالات معه.
وينتظر مسئولو الزمالك فاكسًا رسميًا من إدارة نادى القطن التشادى بموعد وصول الفريق إلى القاهرة، لإنهاء الترتيبات اللازمة لاستقباله، والاتفاق على ملاعب التدريب الخاصة به، استعدادًا لخوض لقاء الفريقين يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ٣٢ من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية

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