بالصور.. أحمد فلوكس وهنا وحلا شيحة فى عرض "مسرح مصر"

قام كل من الفنان أحمد فلوكس وزوجته الفنانة هنا شيحة وشقيقتها الفنانة حلا شيحة، بحضور العرض المسرحي "مسرح مصر"، مساء أمس السبت، والذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي وفرقته.



وحرص الثلاثي على التقاط عددًا من الصور التذكارية برفقة أعضاء فريق "مسرح مصر"، والذي يضم كل من الفنان على ربيع، ومصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدى الميرغنى، وويزو، وإسراء عبدالفتاح، وعدد آخر من النجوم الشباب.



يذكر أن الموسم الرابع من مسرح مصر مستمرعلى خشبة مسرح فندق جراند نايل تاور بجاردن ستي أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اأسبوع، في تمام الساعةالثامنة مساءً، وأسعار التذاكر حضور العرض 200، 250، و300 جنيه.