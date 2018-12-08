محمد فؤاد: ألبومى الجديد قبل نهاية ديسمبر.. وأبدأ تصوير فيلم فى يناير

يضم 12 أغنية متنوعة بين المقسوم والرومانسى والحزين



أخطط لطرح بعض أغنياتى القديمة «فيديو كليب» و«الضاهر» يعود للاستديوهات قريبًا جدًا



صلحى مع تامر عبدالمنعم «حقيقى» والفن عانى خلال السنوات الماضية بسبب مشكلات الإنتاج والتوزيع



قال المطرب محمد فؤاد إن ألبومه الجديد سيصدر خلال ديسمبر الجارى، بعد انتهائه من جميع أغنياته، التى يبلغ عددها ١٢ أغنية منوعة، من بينها أغنيتان سيجرى تصويرهما بطريقة الـ«فيديو كليب» خلال الفترة المقبلة. وكشف «فؤاد»، فى حواره مع «الدستور»، عن اعتزامه تغيير اسم الألبوم الحالى «سلام» قبل طرحه فى الأسواق، لافتًا فى الوقت ذاته إلى استعداده لتصوير بعض أغنياته القديمة بطريقة الـ«فيديو كليب»، تمهيدًا لطرحها فى الفترة المقبلة. وأضاف أنه يستعد لاستكمال العمل فى مسلسل «الضاهر» بعد انتهاء خلافاته الماضية مع المنتج تامر عبدالمنعم، بالإضافة لتحضيره لفيلم جديد من المقرر بدء تصويره فى يناير المقبل.



■ بداية.. ما سر غيابك عن الساحة الغنائية طيلة ٨ سنوات؟

- كنت أنتظر اللحظة الجيدة والأغانى المميزة التى أعود بها من جديد للجمهور، خاصة أن آخر ألبوماتى «بين إيديك» الذى صدر فى ٢٠١٠ لاقى نجاحا كبيرا وقت طرحه فى الأسواق، لذا كان من الضرورى أن أعود من جديد لجمهورى الذى أعشقه بعمل يليق به، ويليق بمستوى ما قدمته من قبل.

■ هل يعنى ذلك أنك قررت العودة للساحة قريبا؟

- لدىَّ ألبوم من المنتظر أن يطرح قبل نهاية العام الجارى، بعد أن انتهينا من تسجيل معظمه، ولم يعد متبقيا إلا بعض الأمور الصغيرة التى نحاول إنجازها حاليا حتى يخرج العمل للنور ويظهر بشكل متميز.

■ لماذا تأخر طرح الألبوم كل هذا الوقت؟

- لأننا قررنا أن نضيف إليه ٣ أغنيات جديدة رغم أننا كنا قد انتهينا من تسجيله بشكل كامل، وتسبب ذلك فى تعطيله، لكنى أؤكد أنه أصبح جاهزا بشكل نهائى، وأن طرحه سيكون فى موعده قبل نهاية الشهر الجارى. وأعتقد أن الألبوم سيكون جيدا على كل المستويات، وسيمثل مفاجأة حقيقية للجمهور عند طرحه فى الأسواق، لأننى حرصت فيه على التعاون مع أفضل الملحنين والشعراء والموزعين الذين يعرفهم الجمهور ويعلم جيدًا حجم نجاحاتهم.

■ ما اسم الألبوم الجديد لمحمد فؤاد؟

- الألبوم يحمل حاليا اسم «سلام»، وهو اسم غير نهائى، ومن المرجح تغييره خلال الفترة المقبلة قبل طرحه، ويضم ١٢ أغنية متنوعة ما بين المقسوم والرومانسى والسريع والحزين. والاسم الحالى يرجع لكونه يضم أغنية «سلام» من كلمات الشاعر أمير طعيمة ومن ألحان مصطفى محفوظ، وسبق لى غناؤها فى إحدى الحفلات وتلقيت عليها ردود فعل جيدة من الجمهور، وكان هذا سببا فى مساعدتى وفى اتخاذ قرار العودة إلى الجمهور فى أسرع وقت.

■ هل ستطرح أيًا من أغنياته بطريقة الـ«فيديو كليب»؟

- بالتأكيد، ونحاول حاليا أن ننتهى من تصوير أغنيتين بطريقة «فيديو كليب» فى أسرع وقت، من أجل طرحهما خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الألبوم، وأعتقد أن فكرة الكليبين ستكون مفاجأة سارة للجمهور، وأرجو أن تجد الصدى المتوقع منها. كما قررت أيضا فى الفترة المقبلة تصوير بعض الكليبات لأعمال غنائية سبق أن طرحتها فى ألبوماتى السابقة دون تصويرها، وأرجو أن تحوز الفكرة إعجاب الجمهور.

■ شهدت الفترة الماضية خلافات بينك وبين الفنان تامر عبدالمنعم منتج مسلسل «الضاهر».. فهل انتهت جميع الخلافات بعد الصلح بينكما مؤخرا؟

- «الصلح كان لازم يحصل لأننا هانروح من بعض فين؟»، والصلح بيننا حقيقى وأنهى جميع الخلافات المادية السابقة، وهو ما سينعكس بالتأكيد على المسلسل الذى يشهد حاليا روحا طيبة بين فريق العمل.

■ ما آخر أخبارك فى السينما؟

- بدأت التحضيرات الأولية لفيلم جديد، يناقش إحدى القضايا الاجتماعية بشكل كوميدى ومزيج من التشويق و«السسبنس»، لكنى أوقفت العمل به مؤقتا من أجل الانتهاء من الألبوم الجديد، لذا فمن المرجح أن نبدأ تصويره فى يناير المقبل.

■ ما تفاصيل هذا الفيلم؟

- لا يمكن الكشف عنها حاليا، خاصة أنه لا يزال فى مرحلته الأولى، والحديث عنه سيضر أكثر مما يفيد، لكنى سأكشف كل تفاصيله عقب الانتهاء من طرح الألبوم الجديد.

■ نخوض حاليا معركة كبيرة ضد الإرهاب.. كيف ترى دور الفن فى مواجهته؟

- أرى أن المطلوب حاليا من كل فنان أن يغنى بقلبه وضميره لمصر وللشخصية المصرية الطيبة التى تخاف الله وأن يحاول نشر الخير فى المجتمع عن طريق الغناء الذى يتناول قضايا المواطن وهمومهم ومشاكلهم. فمثلا عندما غنيت «الحب الحقيقى» لم أفعل ذلك لأن «الحب كان مالى البلد، ولكن لأنى رأيته يقل بين الناس فقررت مواجهة ذلك بالغناء، وكذلك تناولت تأثير الانفصال والطلاق على الأطفال فى كليب أغنية «أنا لو حبيبك»، وبعض الناس قالوا لى بعدها إنها تسببت فى تراجعهم عن قرار الانفصال.

ومثل هذه الأفكار التى نتناولها فى الأغانى يمكنها أن تشيع الخير والقيم فى المجتمع وهى خير وسيلة لمواجهة الإرهاب، ورغم أن الفن عانى كثيرا فى السنوات الماضية بسبب مشكلات الإنتاج والتوزيع، فإنه أصبح أفضل فى الفترة الحالية، وأعتقد أن علينا كفنانين أن نساعد المجتمع بطريقتنا.

■ كرمت أكثر من مرة فى الفترة الأخيرة.. ما إحساسك عقب تلقى هذه التكريمات؟

- التكريم بالنسبة لأى فنان أمر مهم جدًا، وهو أمر يجعلنى متحمسا للعمل بشكل دائم، ويجعلنى أبحث عن الأفضل وعن كل ما يرضى الجمهور، لأنى أشعر بأن هناك من يقدرون ما أفعله.

■ ما أمنياتك فى الفترة المقبلة؟

- أتمنى أن أوفق فى اختياراتى الحالية والمستقبلية، وأن يحوز ألبومى الجديد والمسلسل والفيلم رضا جمهورى.

■متى يعود «الضاهر» إلى موقع التصوير؟

- من المرجح أن نعود لتصوير المسلسل قريبًا جدًا، وأطلب من الجماهير أن تدعو لنا حتى يخرج العمل إلى النور، وأن يظهر فى أفضل حال بما يليق بهم، خاصة أنه واجه عدة مشكلات فى الفترة الماضية تسببت فى تعطل العمل به لفترة طويلة.



