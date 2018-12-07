القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
الكابتن
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:09 م

كورة جول - بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان .. يلا شوت بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان .. كورة ستار بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان

كورة جول - بث مباشر
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كورة جول - بث مباشر  يوفنتوس وانتر ميلان  .. يلا شوت بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان  .. كورة ستار بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان
يلتقي فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان ضمن بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، وذلك في أحد لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري، فهل ينجح اليوفي في توسيع الفارق مع أقرب المنافسين، أم ينجح نادي الإنتر في تقليل الفارق ومطاردة اليوفي الكبير، وإبقاء الضغوط عليه، خصوصا أن اليوفنتوس منذ بداية الموسم لم يخسر في أي مواجهة، ويبدو أن حالة الإنتر المثالية تسمح له بأن ينجح في الفوز.
كورة جول - بث مباشر  يوفنتوس وانتر ميلان  .. يلا شوت بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان  .. كورة ستار بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان
تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:30 بتوقيت القاهرة.

نحن في الدستور الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان مباشر في لقاء اليوم الجمعة 7 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.
كورة جول - بث مباشر  يوفنتوس وانتر ميلان  .. يلا شوت بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان  .. كورة ستار بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان

مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الدستور الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

كورة جول - بث مباشر  يوفنتوس وانتر ميلان  .. يلا شوت بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان  .. كورة ستار بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان

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