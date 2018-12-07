كورة جول - بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان .. يلا شوت بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان .. كورة ستار بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان

يلتقي فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان ضمن بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، وذلك في أحد لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري، فهل ينجح اليوفي في توسيع الفارق مع أقرب المنافسين، أم ينجح نادي الإنتر في تقليل الفارق ومطاردة اليوفي الكبير، وإبقاء الضغوط عليه، خصوصا أن اليوفنتوس منذ بداية الموسم لم يخسر في أي مواجهة، ويبدو أن حالة الإنتر المثالية تسمح له بأن ينجح في الفوز.

كورة جول - بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان .. يلا شوت بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان .. كورة ستار بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان

تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:30 بتوقيت القاهرة.





نحن في الدستور الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان مباشر في لقاء اليوم الجمعة 7 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

كورة جول - بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان .. يلا شوت بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان .. كورة ستار بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان





مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان مباشر

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كورة جول - بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان .. يلا شوت بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان .. كورة ستار بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان