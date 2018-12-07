وزير النقل التونسي: العلاقات الثنائية مع السودان نموذج للتعاون المتميز



أكد وزير النقل التونسي هشام بن أحمد، أن العلاقات الثنائية مع السودان نموذج متميز للتعاون بين الدول الراغبة في التقدم والتنمية، مشيرًا إلى رغبة البلدين في تعميق التعاون بينهما في قطاع النقل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع وزير الدولة لدى الخارجية السودانية أسامة فيصل السيد والوفد المرافق له، حيث بحثا الفرص الاستثمارية وعلاقات التعاون ذات الصلة بقطاعات النقل المختلفة البري والبحري والجوي والخدمات اللوجيستية وسبل تعزيزها، فضلا عن تبادل الخبرات في هذا المجال.