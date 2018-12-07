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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:38 م

شاهد| فيديو مثير للمصور الدنماركي صاحب الفيديو الإباحي فوق الهرم

شاهد| فيديو مثير
دعاء راجح
dostor.org/2426344

على موقع تبادل الصور "انستجرام"، يستمر المصور الدنماركي "أندرياس هيڤيد" في إثارة شغف المتابعين من مختلف أنحاء العالم، من خلال الفيديوهات التي يصنعها.

وبين الفيديوهات الإباحية والفيديوهات ذات المحتوى الخطير، يأتي هذ الفيديو، الذي قام المصور الدنماركي بتصويره، فوق أحد المرتفاعات الشاهقة.

ويظهر الفيديو الذي نشره المصور الدنماركي "إندرياس هڤيد"، وهو يمر على حافة سطح أحد المباني المرتفعة الشاهقة، ثم يبعد على هذه الحافة، ثم يعود إليها مرة أخرى، بشكل يثير للقلق والرعب، وهو الأمر الذي يسعى "أندرياس هڤيد" للوصول له.

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