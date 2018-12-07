تألق إيسكو وأسينسيو أبرز عناوين الصحف الإسبانية

اهتمت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الجمعة بالتألق اللافت للاعبي ريال مدريد إيسكو وأسينسيو في فوز الفريق الملكي الكاسح على فريق مليلة "6-1" في عودة الدور 32 لكأس إسبانيا.



وذكرت صحيفة "ماركا" في عنوانها الرئيسي "إيسكو وأسينسيو يكسبان نقاط، كلاهما يطالبان سولارى بمزيد من وقت اللعب بعد أن سجل كل منهما هدفين.. فينيسيوس وخافي سانشيز يسجلان في الفوز العريض الذي تحقق في البرنابيو".



وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة "اس" يقول "إيسكو واسينسيو يطلبان مكانا في التشكيلة الأساسية، كانا نجمين في مباراة أمس".



ونقلت الصحيفة تصريحات المدير الفني لريال مدريد سولاري الذي قال "أنا سعيد من أجلهما ومن أجل فينيسيوس وسانشيز وكل اللاعبين الشبان".



وعن موقف أتلتيكو مدريد بعد إصابة نجمة دييجو كوستا وخضوعه لعملية جراحية، قالت: "الاتلتي سيكون مضطرا لبيع لاعبين إذا كان يرغب في الشراء لتعويض دييجو كوستا".



أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فحملت في عنوانها الرئيسي أخبارا طيبة لعشاق برشلونة وقالت "سواريز وارثر وفيدال يتماثلون الشفاء وجاهزون للمشاركة أمام إسبانيول في ديربي برشلونة".



وعلقت على إياب نهائي كأس ليبرتادوريس قائلة: "البوكا وريفر بليت يستعدان لخوض نهائي هادئ" في إشارة لترحيل الهوليجانز من أنصار الناديين قبل المباراة".