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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:44 ص

دراسة: تناول الرجال الخضروات والفاكهة يؤثر على صحتهم العقلية

دراسة: تناول الرجال
dostor.org/2425973

توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن الرجال في منتصف العمر الذين يتناولون الكثير من الخضراوات والفاكهة، قد تقل احتمالات تعرضهم لمشكلات إدراكية في سنوات لاحقة، بالمقارنة مع من لا يتناولون هذا النوع من الغذاء كثيرًا.

وتابع الباحثون نحو 28 ألف رجل على مدى عقدين من الزمن، وكان متوسط أعمارهم 51 عامًا، وكان المشاركون يجيبون مرة كل 4 أعوام على استبيان بشأن استهلاكهم الفاكهة والخضروات وغيرها من الأطعمة، كما أنهم خضعوا لاختبارات في مهارات التفكير والذاكرة عندما بلغوا 73 عامًا، وفقًا لـ"رويترز".

واستنادًا إلى نتائج هذه الاختبارات، وجد الباحثون أنه في نهاية السبعينيات من العمر، قلت احتمالات تعرض الرجال الذين تناولوا المزيد من الخضر على مدى العقدين السابقين لمشكلات إدراكية بنسبة 17% عن غيرهم، بينما يقل احتمال إصابتهم بمشكلات إدراكية خطيرة بنسبة 34% عن الرجال الذين كان طعامهم يحتوي على خضروات أقل.

وقال الباحثون في دورية طب الأعصاب، إن استهلاك الفاكهة لا يؤثر على ما يبدو على فرص الإصابة بمشكلات إدراكية بسيطة، ولكن الرجال الذين يتناولون المزيد من عصير البرتقال تقل احتمالات تعرضهم لاضطرابات إدراكية شديدة بنسبة 47% عمن يتناولونه قليلًا.

وقال كبير الباحثين في الدراسة، تشانغ تشينغ يوان، من كلية تشان للصحة العامة في بوسطن، عبر البريد الإلكتروني: "قد يكون تناول الخضروات على المدى الطويل (مثل الخضر الورقية والخضروات الحمراء) والفواكه (مثل ثمار التوت) وعصير الفواكه (مثل عصير البرتقال) مفيدا للوظائف الإدراكية الذاتية في أواخر العمر".

وقالت هانا جاردنر، الباحثة في كلية الطب بجامعة ميامي ميلر، والتي لم تشارك في إعداد الدراسة: "الفاكهة والخضروات غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، ومنها مضادات الأكسدة، التي يمكنها أن تحمي المخ من الإجهاد التأكسدي، وتحافظ على كفاءة الأوعية الدموية، وهي أمور مهمة للصحة العقلية".

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