القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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09:36 م

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03:46 م

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03:38 م

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03:22 م

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02:44 م

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10:34 م

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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر.. والقاهرة 19 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2425838

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن اليوم يشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى القاهرة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3 أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى
القاهرة 14 19
شبين الكوم 14 19
طنطا 14 19
دمنهور 14 18
الإسكندرية 12 18
بلطيم 13 18
مطروح 12 18
السلوم 11 17
سيوة 12 19
بورسعيد 15 19
دمياط 16 19
الزقازيق 15 19
الإسماعيلية 14 20
السويس 12 20
العريش 11 20
رفح 12 19
رأس سدر 17 20
نخل 12 17
نويبع 18 20
طابا 14 17
كاترين 03 12
الطور 16 22
شرم الشيخ 17 24
الغردقة 17 24
مرسى علم 16 23
الفيوم 13 19
بنى سويف 13 19
المنيا 11 19
أسيوط 11 19
سوهاج 08 20
قنا 12 20
الأقصر 13 21
أسوان 12 22
أبوسمبل 13 22
الوادى الجديد 13 22
شلاتين 18 24
ابو رماد 19 23
راس حدربة 19 23
حلايب 19 23

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