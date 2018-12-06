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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:55 م

وزير المالية الفرنسي: نواجه لحظة خطيرة بعد احتجاجات "السترات الصفراء"

وزير المالية الفرنسي:
وكالات
dostor.org/2425725

أكد وزير المالية الفرنسي جيرالد دارماتان أن بلاده تمر بلحظة خطيرة في تاريخها نتيجة الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد في مختلف أرجائها.

قال وزير المالية الفرنسي جيرالد دارماتان، اليوم الخميس، إن بلاده تواجه لحظة خطيرة بعد احتجاجات استمرت لأسابيع بقيادة ما بات يعرف بـ"السترات الصفراء" وخلفت مئات المصابين.

وقال دارماتان لمحطة "فرانس إنتر" إن "إلغاء الضرائب سيكلف الحكومة الفرنسية أربعة مليارات يورو ما يعادل 4.53 مليارات دولار"، إلا أنه أشار إلى أن حكومة بلاده ستحافظ مع ذلك على أوضاعها المالية العام المقبل.

وحذر دارماتان بتصريحات لتليفزيون "فرانس إنتر" أن"إلغاء الضرائب سيكلف الحكومة 4 مليارات يورو أي ما يعادل 4.53 مليارات دولار وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الأمر لن يؤثر على أداء الحكومة في العام المقبل".

وبوقت سابق من اليوم أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عن نشر 65000 شرطي وعنصر أمني على كافة الأراضي الفرنسية تحسبا لمظاهرات يوم السبت المقبل.

ووفقا لصحيفة "لوفاجارو" فقد صدرت تعليمات لموظفي إحدى الوزارات بعدم التواجد في مكان العمل أثناء عطلة نهاية الأسبوع".

وتجدر الإشارة إلى أن حركة "السترات الصفراء" بدأت في فرنسا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجات اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.

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