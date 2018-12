دبي تفتتح أول متجر عائم

افتتح في دبي أول سوبر ماركت بحري عائم لخدمة الزبائن في عرض البحر على مدار 6 أيام في الأسبوع.



ويلبي المتجر العائم "Carrefour Bites and More by the Shore"، حاجات وطلبات السياح ورواد الرياضات البحرية (اليخوت والدراجات المائية). ويقع المتجر على مقربة من منتجعات ثلاثة شواطئ هامة في المنطقة: كايت بيتش والجميرا والصفوح.



ويحتوي المتجر العائم على أكثر من 300 منتج مختلف، كالمشروبات الغازية ومنتجات حماية البشرة والآيس كريم والأدوية ومواد غذائية ووجبات طعام خفيفة.



وللتسوق في هذا المتجر العائم، على الزبائن السباحة إلى المتجر وطلب المنتج من نافذة مخصصة، ودفع الثمن واستلام البضائع معبأة بأكياس خاصة.



كما يتضمن المتجر خط هاتف ساخنا لتلقي طلبات الزبائن من ركاب اليخوت، الذين لا يستطيعون الوصول إلى المتجر حيث يتم توصيلها إليهم من قبل العمال بأنفسهم.