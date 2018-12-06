القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:34 م

اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 6-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
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اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 6-12-2018 اون لاين | الدوري المصري
موعد مباراة الزمالك والمصري ضمن مواجهات الأسبوع الحادي عشر في الدوري المصري الممتاز، والتي يترقبها الآلاف من عشاق الزمالك تجري مساء اليوم الخميس، وهي مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي عشر، وسوف تجري في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، ولا تقل اهمية هذه المباراة بالنسبة للمصري البورسعيدي عن أهميتها بالنسبة للزمالك، فلا بديل للمصري عن الفوز بهذه المباراة للحصول على النقاط الثلاث، ذلك أن النادي المصري يقبع في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مما يجعله متأخرًا كثيرًا مقارنة بالموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الثالث ويتنافى ذلك مع سمعته الكروية، حيث حقق انجازًا كبيرا بوصوله لنصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم قبل خروجه على يد نادي فيتا كلوب الكونغولي .
اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 6-12-2018 اون لاين | الدوري المصري
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الدوري المصري الممتاز
تجري مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم الخميس الموافق 6/12/2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي يسعى الزمالك فيها للفوز لتعويض خسارته بالخروج من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ويرضي جمهوره ويتابع تقدمه والمحافظة على صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، المهددة من قبل نادي بيراميدز الذي يلاحقه بالمركز الثاني بفارق 6 نقاط فقط.
اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 6-12-2018 اون لاين | الدوري المصري
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري الممتاز
من المقرر أن تُبث مباشرة مباراة الزمالك والمصري اليوم الخميس 6 ديسمبر والمؤجلة من الاسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت والنيل الرياضية ، وسوف يعلق على المباراة في قناة اون سبورت حاتم بطيشة، اما في قناة النيل الرياضية فسوف يعلق على المباراة محمد عفيفي.
اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 6-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

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