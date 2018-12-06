القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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02:44 م

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02:42 م

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11:31 ص

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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:10 م

كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية كأس ملك اسبانيا | شاهد مباراة Real Madrid اليوم يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على فريق مليلية ، في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة ، التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم الاربعاء 31-10-2018 .

كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية كأس ملك اسبانيا | شاهد مباراة Real Madrid اليوم

ريال مدريد ومليلية
ريال مدريد ومليلية
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كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية كأس ملك اسبانيا | شاهد مباراة Real Madrid اليوم
يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على فريق مليلية ، في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة ، التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم الاربعاء 31-10-2018 .
كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية كأس ملك اسبانيا | شاهد مباراة Real Madrid اليوم
وستكون مباراة ريال مدريد اليوم في كأس ملك إسبانيا هي الأولي للمدير الفني الجديد سولاري والذي سيقود كتيبة الملكي في أول مباراة رسمية بعد إقالة المدير الفني جولين لوبيتيجي والذي رحل عن تدريبات الفريق بسبب سوء النتائج والأداء المتراجع للفريق كان آخرها خسارة الكلاسيكو من برشلونة 5-1 ، بث مباشر ريال مدريد ضد مليلية مشاهدة بدون تقطيع في كأس ملك إسبانيا .
كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية كأس ملك اسبانيا | شاهد مباراة Real Madrid اليوم
ويبحث ريال مدريد عن الاستفاقة سريعاً والعودة من جديد للانتصارات عن طريق بوابة مليلية والتي قد تكون محطة سهلة على كتيبة الملكي بعد سلسلة من الهزائم للفريق خلال الفترة الماضية ، كما يأمل سولاري في إعادة البسمة على وجوه جماهير ريال مدريد من جديد ، مشاهدة مباراة ريال مدريد أمام ميليلة بث مباشر رابط سريع .
كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية كأس ملك اسبانيا | شاهد مباراة Real Madrid اليوم
أما على الجانب الآخر ، فريق ميليلة يبحث عن تحقيق المفاجأة واستغلال الحالة المعنوية السيئة لفريق ريال مدريد بحصد نتيجة إيجابية امام جماهيره في الملعب البلدي ألفاريز كلارو ، قبل خوض اللقاء الثاني والإياب في ملعب سانتياجو بيرنابيو ، بث مباشر مباراة ريال مدريد VS ميليلة اليوم الاربعاء كأس الملك .
كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية كأس ملك اسبانيا | شاهد مباراة Real Madrid اليوم
ومن المقرر انطلاق بث مباشر مباراة ريال مدريد وميليلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة ، التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والتي سوف تذاع بث حصري ومباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وبالتحديد على قناة بتعليق جواد بده ، في لقاء قد يجرب فيه المدرب الجديد سولاري العناصر الشابة والبديلة في تشكيلة ريال مدريد لإراحة اللاعبين الأساسيين في مواجهة تبدو سهلة نسبياً على كتيبة الملكي اليوم ، مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ميليلة بث مباشر بدون تقطيع لجميع سرعات الإنترنت اليوم الأربعاء
كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية كأس ملك اسبانيا | شاهد مباراة Real Madrid اليوم

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