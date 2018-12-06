ضبط شاب استولى على معاش والدته المتغيبة منذ عام 2011

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص، بسوهاج، لاستيلائه على معاش والدته المتغيبة لمدة 5 سنوات دون وجه حق، بلغ إجمالي 114 ألف جنيه.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمد.ر" مقيم بمحافظة سوهاج، بالاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطهطا بسوهاج، دون وجه حق بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.



وأكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام "محمد.ر" عامل ومقيم بسوهاج، بالاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، بلغ إجماليها 114 ألف جنيه، قيمة المعاش المستحق لوالدته بموجب توكيل صادر له منها، خلال الفترة منذ عام 2011 حتى 2015، وعدم إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بفقد وتغيب والدته وحصوله على المعاش المستحق لها عن زوجها، خلال تلك الفترة، دون وجه حق، مما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالي المستولى عليه.



كما أضافت التحريات السابقة صدور حكم قضائي باعتبار والدة المتهم المذكور في حكم المتوفاة لتغيبها منذ عام 2011.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.