بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي يوتيوب

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تنطلق اليوم المباراة النارية بين ليفربول
وبيرنلي في الدوري الإنجليزي، ويقود الفرعون المصري محمد صلاح ليفربول لملاحقة غريمه
مانشيستر سيتي على صدار البريميرليج.
ويقدم "لدستور خدمة البث المباشر لمباراة
ليفربول وإيفرتون والتغطية الحصرية للدوري الإنجليزي لحظة بلحظة.
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