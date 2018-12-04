"الوزراء" ينفي طرح عملة معدنية فئة "2 جنيه"

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن طرح الحكومة عملة معدنية فئة "2 جنيه" وتداولها ‏في الأسواق.



وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية لإصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين في الوقت الحالي، وأن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 ‏قرشًا و50 قرشًا و100 قرش فقط، مُشيرةً إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا أساس له من الصحة يستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد.



وفي ذات السياق، أضافت الوزارة أن هناك خطة من وزارة المالية للتوسع ونشر عدد من ماكينات الصراف الآلي التي تتيح للمواطنين الحصول على عملات معدنية مقابل عملات ورقية "ماكينات الفكة"، لتمكنهم من فك العملات الورقية من مختلف الفئات بجنيهات معدنية، مشيرة إلى سعي الوزارة لتعميم تلك الماكينات ببعض المحافظات مستقبلًا لاستفادة المواطنين منها خاصة بعد ثبوت نجاح التجربة بمحطة مترو الشهداء.



وأوضحت الوزارة أن هناك خطة لطرح كميات كبيرة من الفكة في أوقات الأعياد والمناسبات القومية المختلفة، والتي تشهد الحركة التجارية خلالها انتعاشًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء.



وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على ‏الوضع الاقتصادي.



وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).