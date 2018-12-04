القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
مصر
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:49 م

"الوزراء" ينفي طرح عملة معدنية فئة "2 جنيه"

الوزراء
الوزراء
أ ش أ
dostor.org/2422105

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن طرح الحكومة عملة معدنية فئة "2 جنيه" وتداولها ‏في الأسواق.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية لإصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين في الوقت الحالي، وأن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 ‏قرشًا و50 قرشًا و100 قرش فقط، مُشيرةً إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا أساس له من الصحة يستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد.

وفي ذات السياق، أضافت الوزارة أن هناك خطة من وزارة المالية للتوسع ونشر عدد من ماكينات الصراف الآلي التي تتيح للمواطنين الحصول على عملات معدنية مقابل عملات ورقية "ماكينات الفكة"، لتمكنهم من فك العملات الورقية من مختلف الفئات بجنيهات معدنية، مشيرة إلى سعي الوزارة لتعميم تلك الماكينات ببعض المحافظات مستقبلًا لاستفادة المواطنين منها خاصة بعد ثبوت نجاح التجربة بمحطة مترو الشهداء.

وأوضحت الوزارة أن هناك خطة لطرح كميات كبيرة من الفكة في أوقات الأعياد والمناسبات القومية المختلفة، والتي تشهد الحركة التجارية خلالها انتعاشًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على ‏الوضع الاقتصادي.

وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

اقرأ أيضًا
منذ يومين

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ

منذ 5 أيام

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

منذ أقل من شهر

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

الآن

رانيا يوسف تروى كواليس أزمة فستان مهرجان القاهرة السينمائي

البورصة تواصل هبوطها الحاد بالمنتصف

استقرار حالة الطقس وانتظام حركة الملاحة بالإسكندرية

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

ads
الأكثر قراءة

العثور على جثة داخل شقة سكنية بميدان المحكمة بالنزهة

الحكومة تنفى تخصيص جزء من الموازنة العامة لتمويل العاصمة الإدارية

إعدام 5 مدانين بينهم سيدة بسجن المنيا شديد الحراسة

سر تراجع "ماكرون" عن زيادة ضريبة الوقود وتأجيل زيارته لصربيا

ألبومات الصور

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

وجوه من شارع المعز

ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

العثور على جثة داخل شقة سكنية بميدان المحكمة بالنزهة

الحكومة تنفى تخصيص جزء من الموازنة العامة لتمويل العاصمة الإدارية

إعدام 5 مدانين بينهم سيدة بسجن المنيا شديد الحراسة

سر تراجع "ماكرون" عن زيادة ضريبة الوقود وتأجيل زيارته لصربيا

كشكول

بالمستند .. «التعليم» تشكل لجنة متابعة الدراسة لـ« أولي ابتدائي» و«رياض الأطفال»

قرمان يرأس اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر ديسمبر

«احتياطات السلامة المهنية» ورشة عمل بتعليم صناعي سوهاج

بالصور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل المستشار الثقافى الإسبانى

أولياء أمور لـ«شوقي»: تأخر إجازة رياض الأطفال يعرض لـ«نزلات برد»

الأمصار

وزيرة الطاقة الأردنية تؤكد أهمية الربط الكهربائي بين الدول العربية

بعد مغازلتها له في قمة العشرين.. بوتن يدافع عن ميلانيا ترامب

لأول مرة.. إثيوبيا تعلن إستعدادها للتدخل في أزمة اليمن

بالفيديو.. رئيسة كرواتيا تهنئ لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية

بسبب أجازة.. موظف كويتي يسعى لقتل مديره

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

قالوا عن الأطفال

وزير المجتمعات البرتغالي: عودة غالبية المهاجرين إبان الأزمة

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفع الشعب نحو مضادات الاكتئاب

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

دراسة: مستحضرات التجميل أثناء الحمل تؤثر على بدء سن المراهقة لدى الأبناء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎