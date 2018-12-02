وليد صلاح الدين: لن نتنازل عن الفوز بـ«البطولة العربية» ولا نخشى أى فريق

سنفاوض الزمالك على شراء داوودا وسيسيه واللاعبان يرحبان بالبقاء



الأهلى سيعود أقوىمما كان وحذرت الهانى سليمان من «نرفزة الجماهير»



جاء عبور الاتحاد السكندرى للدور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية على حساب الزمالك ليقلب الأمور رأسًا على عقب، سواء داخل «زعيم الثغر» أو «القلعة البيضاء»، بعدما كان حلمى طولان، المدير الفنى لفريق الاتحاد، قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق. «الدستور» حاورت وليد صلاح الدين، مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندرى، الذى كشف عن كواليس الفوز على الزمالك ورؤيته للمرحلة المقبلة مع فريقه، بالإضافة إلى تعليقه على الكبوة التى مر بها فريقه السابق الأهلى خلال الفترة الماضية.



■ الاتحاد ظهر بمستوى رائع أمام الزمالك وخالف كل التوقعات.. ما السبب؟

- حضّرنا لمباراة الزمالك بشكل رائع، وقبلها بفترة طويلة، أغلقنا الباب على اللاعبين، ومنعنا حديثهم للقنوات الفضائية، للحفاظ على تركيزهم وعدم تشتيت أذهانهم بشكل نهائى، وكان حديث الجهاز الفنى مع اللاعبين أن المباراة تمثل عنق زجاجة بالنسبة لهم.

■ هل كنت قلقًا من حكم المباراة العراقى؟

- أبلغنا اللاعبين أن الحكم العراقى على صباح ملقب بـ«السفاح»، لذلك طالبناهم بالأداء الرجولى لكن بدون عنف أو عصبية حتى لا يتعرض أى لاعب للإنذار والطرد.

■ استمرار التعادل السلبى هل كان يمثل عامل ضغط عليكم؟

- الجهاز الفنى طالب اللاعبين بضرورة عدم دخول أى أهداف فى مرماهم والحفاظ على نظافة الشباك حتى نهاية اللقاء مع إمكانية التسجيل فى أى وقت، وهو ما حدث بالفعل، وكان تركيزنا فى المقام الأول عدم اهتزاز شباكنا لأننا وقتها سنكون مطالبين بتسجيل هدفين للعبور إلى الدور التالى مما يعنى أن المهمة كانت ستزداد صعوبة وتعقيدًا.

■ هل يملك الاتحاد مقومات الفوز بالبطولة العربية؟

- التتويج بالبطولة حلم مشروع لن نتنازل عنه نهائيًا، ولا نخشى أى فريق بعد أن تجاوزنا الترجى التونسى بطل إفريقيا والزمالك وتغلبنا على الأهلى فى الدورى، لذلك ثقة اللاعبين بأنفسهم كبيرة، ولديهم قناعة بأنهم قادرون على التتويج بالبطولة وهو الأمر المهم بالنسبة لنا.

■ كانت هناك عصبية كبيرة بين اللاعبين والجماهير فى اللقاء.. ما السبب؟

- العصبية أمر طبيعى بين اللاعبين داخل الملعب، لكن لم يكن بها تجاوز ونابعة من إثارة اللقاء وفى حدود الطبيعى، ومدير الأمن طالبنى مع بداية الشوط الثانى بالذهاب إلى جماهير الاتحاد والحديث معهم للتوقف عن إلقاء الزجاجات، وأكد أنه لن يلعب اللقاء بهذا الشكل، وفى النهاية استجابوا وحافظوا على حالة الهدوء واستكملت المباراة.

■ الكاميرا أظهرتك بين شوطى اللقاء وأنت تتحدث بعصبية مع الهانى سليمان حارس الاتحاد.. ما السبب؟

- حذرت الهانى سليمان قبل اللقاء من التأثير السلبى للعصبية أو انشغاله مع الجماهير، وبين الشوطين حدثت مشادة بينه وبين أحد المصورين، لذلك تحدثت معه بضرورة التركيز داخل الملعب فقط وعدم التفكير فى أى أمر آخر.

■ هل هناك مفاوضات لشراء رزاق سيسيه وأحمد داوودا من الزمالك؟

- الفيصل لدينا فى تجديد إعارة أى لاعب أو شرائه بشكل نهائى هو رغبة اللاعب نفسه، والحقيقة أن سيسيه وداوودا يرحبان بالبقاء مع الاتحاد ويشعران بالراحة مع الفريق، لذلك سنتفاوض مع إدارة الزمالك من أجل تجديد الإعارة أو شرائهما بشكل نهائى.

■ بعيدًا عن الاتحاد وبوصفك أحد أبناء القلعة الحمراء.. هل الأهلى قادر على تجاوز الكبوة الأخيرة؟

- الأهلى فريق كبير وقادر على النهوض من كبوته والعودة إلى البطولات، ومن يعتقد أن بطولة الدورى انتهت مخطئ تمامًا، لأن البطولة ما زالت فى الملعب، وهناك دور ثان بالكامل، والأهلى على مدار تاريخه مر بـ«كبوات» لكنه نهض منها وعاد أقوى مما كان.

