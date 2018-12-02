القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
02:25 م

liverpool vs everton | مشاهدة ليفربول وايفرتون بث مباشر بين سبورت
الكابتن
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:59 م

وليد صلاح الدين: لن نتنازل عن الفوز بـ«البطولة العربية» ولا نخشى أى فريق

وليد صلاح الدين:
هانى عصام
dostor.org/2419959

سنفاوض الزمالك على شراء داوودا وسيسيه واللاعبان يرحبان بالبقاء

الأهلى سيعود أقوىمما كان وحذرت الهانى سليمان من «نرفزة الجماهير»

جاء عبور الاتحاد السكندرى للدور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية على حساب الزمالك ليقلب الأمور رأسًا على عقب، سواء داخل «زعيم الثغر» أو «القلعة البيضاء»، بعدما كان حلمى طولان، المدير الفنى لفريق الاتحاد، قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق. «الدستور» حاورت وليد صلاح الدين، مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندرى، الذى كشف عن كواليس الفوز على الزمالك ورؤيته للمرحلة المقبلة مع فريقه، بالإضافة إلى تعليقه على الكبوة التى مر بها فريقه السابق الأهلى خلال الفترة الماضية.

■ الاتحاد ظهر بمستوى رائع أمام الزمالك وخالف كل التوقعات.. ما السبب؟
- حضّرنا لمباراة الزمالك بشكل رائع، وقبلها بفترة طويلة، أغلقنا الباب على اللاعبين، ومنعنا حديثهم للقنوات الفضائية، للحفاظ على تركيزهم وعدم تشتيت أذهانهم بشكل نهائى، وكان حديث الجهاز الفنى مع اللاعبين أن المباراة تمثل عنق زجاجة بالنسبة لهم.
■ هل كنت قلقًا من حكم المباراة العراقى؟
- أبلغنا اللاعبين أن الحكم العراقى على صباح ملقب بـ«السفاح»، لذلك طالبناهم بالأداء الرجولى لكن بدون عنف أو عصبية حتى لا يتعرض أى لاعب للإنذار والطرد.
■ استمرار التعادل السلبى هل كان يمثل عامل ضغط عليكم؟
- الجهاز الفنى طالب اللاعبين بضرورة عدم دخول أى أهداف فى مرماهم والحفاظ على نظافة الشباك حتى نهاية اللقاء مع إمكانية التسجيل فى أى وقت، وهو ما حدث بالفعل، وكان تركيزنا فى المقام الأول عدم اهتزاز شباكنا لأننا وقتها سنكون مطالبين بتسجيل هدفين للعبور إلى الدور التالى مما يعنى أن المهمة كانت ستزداد صعوبة وتعقيدًا.
■ هل يملك الاتحاد مقومات الفوز بالبطولة العربية؟
- التتويج بالبطولة حلم مشروع لن نتنازل عنه نهائيًا، ولا نخشى أى فريق بعد أن تجاوزنا الترجى التونسى بطل إفريقيا والزمالك وتغلبنا على الأهلى فى الدورى، لذلك ثقة اللاعبين بأنفسهم كبيرة، ولديهم قناعة بأنهم قادرون على التتويج بالبطولة وهو الأمر المهم بالنسبة لنا.
■ كانت هناك عصبية كبيرة بين اللاعبين والجماهير فى اللقاء.. ما السبب؟
- العصبية أمر طبيعى بين اللاعبين داخل الملعب، لكن لم يكن بها تجاوز ونابعة من إثارة اللقاء وفى حدود الطبيعى، ومدير الأمن طالبنى مع بداية الشوط الثانى بالذهاب إلى جماهير الاتحاد والحديث معهم للتوقف عن إلقاء الزجاجات، وأكد أنه لن يلعب اللقاء بهذا الشكل، وفى النهاية استجابوا وحافظوا على حالة الهدوء واستكملت المباراة.
■ الكاميرا أظهرتك بين شوطى اللقاء وأنت تتحدث بعصبية مع الهانى سليمان حارس الاتحاد.. ما السبب؟
- حذرت الهانى سليمان قبل اللقاء من التأثير السلبى للعصبية أو انشغاله مع الجماهير، وبين الشوطين حدثت مشادة بينه وبين أحد المصورين، لذلك تحدثت معه بضرورة التركيز داخل الملعب فقط وعدم التفكير فى أى أمر آخر.
■ هل هناك مفاوضات لشراء رزاق سيسيه وأحمد داوودا من الزمالك؟
- الفيصل لدينا فى تجديد إعارة أى لاعب أو شرائه بشكل نهائى هو رغبة اللاعب نفسه، والحقيقة أن سيسيه وداوودا يرحبان بالبقاء مع الاتحاد ويشعران بالراحة مع الفريق، لذلك سنتفاوض مع إدارة الزمالك من أجل تجديد الإعارة أو شرائهما بشكل نهائى.
■ بعيدًا عن الاتحاد وبوصفك أحد أبناء القلعة الحمراء.. هل الأهلى قادر على تجاوز الكبوة الأخيرة؟
- الأهلى فريق كبير وقادر على النهوض من كبوته والعودة إلى البطولات، ومن يعتقد أن بطولة الدورى انتهت مخطئ تمامًا، لأن البطولة ما زالت فى الملعب، وهناك دور ثان بالكامل، والأهلى على مدار تاريخه مر بـ«كبوات» لكنه نهض منها وعاد أقوى مما كان.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعتين

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD

منذ حوالي 3 ساعات

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف

منذ حوالي 5 ساعات

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف

الآن

الشوط الأول | الان مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

مد العمل بمكاتب التموين حتى الرابعة مساءً بالمحافظات

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام إيفرتون

حكومة الاحتلال تخصص 700 مليون شيكل لـ"صمود مستوطنات غلاف غزة"

ads
الأكثر قراءة

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

جروس يرفض تغيير التشكيل أمام المصري.. ونوفور يطلب 300 ألف دولار سنويًا

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

ألبومات الصور

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

حكاية "عم حسان" مع العربة الملكية والخوص القديم

ads
نجم الساعة

وليد صلاح الدين: لن نتنازل عن الفوز بـ«البطولة العربية» ولا نخشى أى فريق

الأكثر قراءة

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

جروس يرفض تغيير التشكيل أمام المصري.. ونوفور يطلب 300 ألف دولار سنويًا

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

كشكول

نظمي عبد الحميد: انتهاء سحب عينات الكشف عن فيروس سي لـ50 ألف طالب مستجد

المعاهد الأزهرية تحرم المُعلمين من مراقبة الإمتحانات بلجان أقاربهم

"الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام" في مؤتمر علمي لـ"حقوق عين شمس"

رئيس نهضة مصر": سنضع محتوى الكترونى علي بنك المعرفة خلال 10 أيام

سنجاب: تدشين دبلوم الطب الصيني بالتعاون مع كبرى الجامعات الصينية قريبًا

الأمصار

شاهد مهارات وأهداف صفقة الأهلي الجديدة محمود السلمي "ميسي غزة"

التحالف يعترض صاروخا باليستيا جنوبي الحديدة

قوات الاحتلال تقمع مسيرة "داعمة للقدس" ووقوع إصابات

طالبان تؤكد وفاة شقيق زعيم الحركة

تعرف على اتفاقيات زيارة ولي العهد السعودي لموريتانيا

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

تنامى ظاهرة الـ "تحرش الإلكترونى" فى فلسطين

علماء: حليب العناكب أكثر فائدة من حليب البقر

تعرف على فوائد حمام "الساونا"

مباريات
الصحة

استمرار فعاليات الحملة القومية للكشف عن فيروس "سى"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎