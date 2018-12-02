وزير الصناعة يستعرض محاور خطة إصلاح الاقتصاد في مصر

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة بذلت جهدًا لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ ملائم للاستثمار وتطبيق خريطة لتحقيق التنمية الاقتصادية.



وأوضح نصار أن تلك الإصلاحات الضرورية والهيكلية تضمنت محاور مثل العمل علي المشروعات القومية كمشروع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.



وأضاف أنه تم إنشاء 5 آلاف كم من الطرق التي تساعد علي نفاذ المنتجات وتوسيع 3 موانئ وإنشاء المدن الجديدة بخلاف العاصمة الإدارية ومحطات الطاقة لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء التي كانت تعطل الاقتصاد بصفة عامة، فضلا عن توفير الأراضي والمناطق الصناعية.



وأوضح أنه تم تنفيذ برنامج اقتصادي تضمن عددا من الإصلاحات من بينها تخفيض الدعم وتوفير حزمة ضمان اجتماعي، وتبني حزمة من القوانين مثل قانون هيئة سلامة الغذاء، وقانون الاستثمار الجديد وإجراء تعديلات علي المناقصات والمزايدات.



وأكد أن هناك نماذج في دول ركزت على صناعة تجميع السيارات، كالمغرب التي بدأت صناعة تجميع لشركة واحدة، ثم بنت إستراتيجية تحفيزية متدرجة من قبل الحكومة.



وتابع: كذلك تجربة دولة سلوفاكيا التى تنتج مليون سيارة مجمعة، قائمة على 5 موديلات فقط، وتصدر أغلبها لأسواق أوروبا.



ويجمع المؤتمر الخامس للرؤساء التنفيذيين CEOs THOUGHTS قيادات كبري الشركات المؤثرة في الاقتصاد المصري في قطاعات سوق المال والصناعة والبنوك والعقارات والتجارة وغيرها، علي المستويين المحلي والإقليمي للكشف عن رؤيتهم لبيئة الأعمال خلال 2019، واستعراض الفرص والتحديات بعد سلسلة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية.



ويكشف المؤتمر عن التقرير السنوي الخامس لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين في الاقتصاد المصري، والذي تصدره جريدة المال كل عام، وتشارك فيه قيادات نحو 300 شركة تنتمي إلى 10 قطاعات رئيسية.