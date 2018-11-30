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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:34 م

إدارة الزمالك تخطط لإقناع جروس بـ"أحمد علي"

إدارة الزمالك تخطط
dostor.org/2417034

وافقت على إعارة دونجا ومدبولى ورفضت التفريط فى عنتر
قدم مسئولو الزمالك فيديوهات تظهر مهارات مهاجم المقاولون الحالى، ولاعب الزمالك السابق، أحمد على، إلى المدير الفنى السويسرى، كريستيان جروس، على أمل إقناعه باللاعب، ومن ثم استقدامه مرة أخرى فى انتقالات يناير المقبلة لسد النقص العددى الذى يعانى منه الفارس الأبيض على مستوى الهجوم.
وأشارت مصادر إلى أن مسئولى الزمالك لا يمانعون إتمام الصفقة، رغم كبر سن اللاعب الذى تجاوز الـ٣٠ عامًا، وأنه فى حال وافق جروس على اللاعب، فمن الممكن أن يتم التعاقد معه لمدة ٦ أشهر فقط، على أن يتم تجديد التعاقد فى حال أثبت اللاعب نفسه وحافظ على مستواه.
من جهته، أبدى أحمد على ترحيبه بالعودة إلى الزمالك، لكنه طلب من إدارة القلعة البيضاء التفاوض مع مسئولى المقاولون.
وتعالت الأصوات داخل نادى الزمالك للمطالبة بإعادة أحمد على، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بعد تألق اللاعب فى الفترة الأخيرة، واقترابه من العودة مرة أخرى إلى صفوف المنتخب الوطنى.
وتلقى مسئولو الزمالك ترشيحًا للاعب عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، خاصة أن الفريق يعانى من نقص شديد على مستوى الهجوم، وأنه فتح الباب لضم مهاجمين جدد فى يناير، أحدهما مصرى والثانى أجنبى.
وفى سياق قريب، رفض مسئولو الزمالك التفريط فى محمد عنتر، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن تلقت الإدارة عروضًا من عدة أندية مصرية، ورغم مشاركة اللاعب على فترات متقطعة، مع المدير الفنى الحالى جروس، لكن مجلس الإدارة أبدى ثقته الكبيرة فى قدرات اللاعب، وأنه سيكون له دور مهم مع الزمالك فى الدور الثانى من بطولة الدورى.
وفى السياق ذاته، وافق مسئولو الزمالك على رحيل الثنائى أحمد مدبولى ومحمود دونجا، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد أن أعلن «جروس» عدم حاجته لهما حاليًا.
وفضل مجلس الإدارة فتح الباب لإعارة الثنائى، بدلًا من بيعهما، لتخفيف الضغط على دكة البدلاء التى تعج بالكثير من النجوم، والحفاظ على استقرار الفريق.
ويقترب دونجا بشدة من الانضمام إلى صفوف نادى سموحة، فيما يتنافس كل من الإسماعيلى والمصرى والمقاولون على ضم مدبولى.
من جهة أخرى، عقد «جروس» جلسة خاصة مع محمود جنش، حارس مرمى الفريق، لدعمه والتخفيف من حدة غضبه بسبب اختيار محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، للانضمام إلى التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطنى، رغم تراجع مستواه مؤخرًا.

وطلب جروس من حارسه «جنش» التركيز الشديد مع الزمالك خلال الفترة الحالية، وعدم اليأس أو السماح لشعور الإحباط بالسيطرة عليه، وقال له نصًا: «ستكون حارس مصر الأساسى فى بطولة أمم إفريقيا المقبلة».

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