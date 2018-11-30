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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:09 م

سانشيز مهاجم يونايتد يواجه غيابًا طويلًا بسبب الإصابة

سانشيز
سانشيز
dostor.org/2416868

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، إن اليكسيس سانشيز مهاجم الفريق لن يلعب مجددا هذا العام، ويواجه غيابا طويلا عن المباريات، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية خلال التدريبات.

ولم يخضع مهاجم تشيلي لفحص بالأشعة لتحديد مدى خطورة الإصابة، لكن مورينيو وصفها بأنها "إصابة عضلية شديدة"، جعلت اللاعب البالغ من العمر 29 عاما يصرخ من الألم.

وأبلغ مورينيو مؤتمرا صحفيا، قبل أن يحل ضيفا على ساوثامبتون في الدوري الممتاز غدا السبت، قائلًا: "لم يخضع لفحص بالأشعة حتى الآن لكن اللاعب صاحب خبرة ويعلم حجم الإصابة جيدا".

وتابع: "من واقع خبرتي أيضا، ومن صرخة الألم والطريقة التي حدثت بها الإصابة، أتوقع أن يغيب لفترة طويلة".

وقال مورينيو: إن إصابة سانشيز أخطر من الإصابة التي تعرض لها قلب الدفاع فيكتور ليندلوف في عضلات الفخذ الخلفية، أمام كريستال بالاس يوم السبت الماضي، والتي من المتوقع أن تبعد اللاعب الدولي السويدي عن المباريات حتى عيد الميلاد.

وقال "لا تشبه الإصابة العضلية الطفيفة التي تستلزم العلاج لأسبوع أو عشرة أيام. بالنسبة لي وكذلك لسانشيز نشعر أن درجة الإصابة حتى قبل الخضوع للأشعة مختلفة عن إصابة فيكتور ليندلوف".

وتابع: "أعتقد أن اليكسيس يعاني من إصابة عضلية شديدة. لا أرغب في المجازفة وتحديد المدة التي سيغيبها. من واقع خبرتي أعتقد أنه لن يلعب مجددا هذا العام".

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