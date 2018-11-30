سانشيز مهاجم يونايتد يواجه غيابًا طويلًا بسبب الإصابة
وأبلغ مورينيو مؤتمرا صحفيا، قبل أن يحل ضيفا على ساوثامبتون في الدوري الممتاز غدا السبت، قائلًا: "لم يخضع لفحص بالأشعة حتى الآن لكن اللاعب صاحب خبرة ويعلم حجم الإصابة جيدا".
وتابع: "من واقع خبرتي أيضا، ومن صرخة الألم والطريقة التي حدثت بها الإصابة، أتوقع أن يغيب لفترة طويلة".
وقال مورينيو: إن إصابة سانشيز أخطر من الإصابة التي تعرض لها قلب الدفاع فيكتور ليندلوف في عضلات الفخذ الخلفية، أمام كريستال بالاس يوم السبت الماضي، والتي من المتوقع أن تبعد اللاعب الدولي السويدي عن المباريات حتى عيد الميلاد.
وقال "لا تشبه الإصابة العضلية الطفيفة التي تستلزم العلاج لأسبوع أو عشرة أيام. بالنسبة لي وكذلك لسانشيز نشعر أن درجة الإصابة حتى قبل الخضوع للأشعة مختلفة عن إصابة فيكتور ليندلوف".
وتابع: "أعتقد أن اليكسيس يعاني من إصابة عضلية شديدة. لا أرغب في المجازفة وتحديد المدة التي سيغيبها. من واقع خبرتي أعتقد أنه لن يلعب مجددا هذا العام".