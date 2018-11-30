السعودية تحذر مواطنيها من استخدام نوع مياه معين

حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مواطنيها من استهلاك نوع محدد من المياه، لكونه خطرا على صحة الإنسان.



وأعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، في بيان لها أمس الخميس، من استهلاك مياه الدورق ذات الحجم (330 ملليلتر)، والتي ينتجها مصنع الدورق لتعبئة المياه بالمدينة المنورة، بسبب تجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.



وأوضحت الهيئة أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محليا من دفعات عدة وتواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها المواصفة القياسية الخليجية رقم (1025‏2014 مياه الشرب المعبأة)، فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من البرومات بـ10 أجزاء في البليون، واتضح من نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه الدورق ذات الحجم (330 ملليلتر) تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.



وأوصت هيئة الغذاء والدواء السعودية المستهلكين في السعودية، بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب المنتج من الأسواق.



ولفتت نتائج الدراسات التي أجريت على حيوانات التجارب في عدد من دول العالم، إلى أن تناول البرومات أدى إلى ظهور أورام في عدة أجزاء من الجسم، بما فيها الكلى والغدة الدرقية في (ذكور الجرذان)، فيما ظهرت أورام في الكلى بالنسبة للإناث من جرذان التجارب.



ووفقا للدراسات التي أجريت على حيوانات التجارب، فقد تم تصنيف مادة البرومات من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان في المجموعة 2B (أي مسبب محتمل للسرطان عند الإنسان).



والجدير بالذكر، أن هناك بعض حالات التسمم بالبرومات المسجلة بالنسبة للإنسان، وأن معظمها كانت بسبب التعاطي المباشر لمحاليل تحتوي على برومات بنسب عالية (مقارنة بما تتطلبه مواصفات مياه الشرب المعبأة المعالجة بالأوزون) مثل محاليل صبغ الأقمشة.