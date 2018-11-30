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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:26 م

وزيرة البيئة تعلن اعتماد الإعلان السياسي للتنوع البيولوجي

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
محمد إبراهيم
dostor.org/2416759

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، في الجلسة الختامية للمؤتمر، اعتماد قرارات المؤتمر، والإعلان السياسى بالإجماع.

وأضافت أن المؤتمر يعد المرة الأولى فى تاريخ الاتفاقية التى تتم فيها موافقة كل الأطراف بالإجماع على ضرورة البدء في التعاون البناء في مجالي البيولوجيا التركيبية "Synthetic biology"، والتسلسل الرقمى بشأن الموارد الجينية؛ للمساهمة فى تحقيق أهداف الاتفاقية الثلاثة صون التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الاستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم المنصف والعادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية ذات الصلة.

وأوضحت "فؤاد" أن عدد الدول الحضور بالمؤتمر وصل إلى 180 دولة من الدول الأعضاء من أصل 196 دولة، بنسبة 92%، بالإضافة إلى 162 من الدول الأعضاء من بروتوكول قرطاجة بنسبة 95%، و111 من الدول الأعضاء من بروتوكول ناجويا بنسبة 100%، كل هؤلاء قاموا بالموافقة وإقرار 73 قرارًا طُرح بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول ناجويا بروتوكول قرطاجنة.

وأشارت "فؤاد" إلى امتنانها للمساهمات التطوعية التى أعلنها العديد من الدول خلال هذا الاجتماع، والذي تعدى المليون دولار لدعم مشاركة الدول النامية فى الاجتماعات وورش العمل وغيرها فى الفترة القادمة.

كما استعرضت وزيرة البيئة المبادرات التى أيدتها الوفود بالمؤتمر، منها المبادرة المصرية لتطبيق نهج متسق للحد من التغيرات المناخية وتدهور الأراضى، وفقدان التنوع البيولوجي بالنهج المعتمدة على الطبيعة، كذلك خطة العمل الإفريقية لمكافحة تدهور الأراضى، والنظم البيئية التي سيتم تقديمها للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي، رؤساء الدول، بالإضافة إلى خطة العمل من شرم الشيخ إلى بكين علاوة على الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتبنيه القضايا البيئية، ودعمه المستمر الذى لولاه ما تحقق النجاح الكبير للمؤتمر، وللحكومة والوزراء، لمساهماتهم فى المؤتمر، وسعيهم لحماية التنوع البيولوجي، وإدماجه فى القطاعات المختلفة.


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