"نايمكس" يتراجع مع ترقب بيانات نشاط التنقيب الأمريكى

تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بالتزامن مع تكهنات بشأن اتفاق منظمة "أوبك" وروسيا على خفض إنتاج الخام فى الأسبوع المقبل رغم تصاعد الإمدادات الأمريكية.



كما يترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات نشاط التنقيب عن الخام من جانب الشركات الأمريكية فى وقت لاحق من اليوم.



يأتي أداء الذهب الأسود بالتزامن مع اقتراب منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا من الاتفاق على خفض إضافى لإنتاج الخام، وذلك خلال اجتماعهم المزمع عقده أوائل ديسمبر المقبل.



وعلى صعيد آخر، فإن الإنتاج الأمريكى استقر عند أعلى مستوى في تاريخه والبالغ 11.700 مليون برميل يوميًا، كما تسجل المخزونات النفطية الصعود العاشر على التوالى.



واستقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر يناير عند مستوى 59.53 دولار للبرميل.



وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكى "نايمكس" تسليم يناير بأكثر من 0.3% ليهبط إلى 51.28 دولار للبرميل.

