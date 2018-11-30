كندا فى طريقها للتوقيع على اتفاقية تجارة حرة جديدة مع الولايات المتحدة والمكسيك

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريتسيا فريلاند، أن بلادها في طريقها للتوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة والمكسيك، اليوم الجمعة، حيث يعمل مسؤولون من الدول الثلاث بحماسة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل النهائية.



وأضافت فريلاند للصحفيين في بوينس أيرس، على هامش مشاركتها في قمة مجموعة العشرين السنوية: "هدفنا كان دائما التوقيع على هذه الاتفاقية في ٣٠ نوفمبر، ونحن في طريقنا لتحقيق هذا الهدف".



وكانت الولايات المتحدة والمكسيك قد أشارتا إلى أنهما على استعداد للتوقيع على اتفاقية تضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في القمة.



وقالت فريلاند: "كما هو الحال دائمًا مع مثل هذه الاتفاقيات، هناك دائمًا تفاصيل يجب الانتهاء منها، ونحن نعمل جاهدين جدًا في هذا الصدد".



وذكرت فريلاند أن المسؤولين الكنديين على اتصال مع نظرائهم الأمريكيين والمكسيكيين منذ لحظة وصولهم إلى بوينس آيرس وسيعملون معهم طوال يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).



وقالت: "هذا الاتفاقيات ضخمة، وهناك عدد كبير من التفاصيل التقنية التي يجب أن يتم الانتهاء منها، وإن حقيقة أن هذا الاتفاق يأتي بثلاث لغات، يضيف إلى مستوى التعقيد التقني، وأنه على هذا المستوى، نحن فقط نتأكد من أن جميع النقاط وضعت على الحروف".



واتفقت الدول الثلاث على اتفاق من حيث المبدأ ليحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) بعد 14 شهرا من محادثات انتهت باتفاق قائم على المساومة في اللحظة الأخيرة في 30 سبتمبر.