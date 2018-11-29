سألت الطبيب عن سبب عدم إنجابها.. فأجاب: أنت رجل

قررت امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا، من مقاطعة هونان الصينية زيارة الطبيب لمعرفة سبب عدم حملها رغم أنها متزوجة منذ عام كامل.



وذكر موقع "Asia One"، أن المرأة التي لم تفصح عن اسمها ذكرت أنها ذهبت إلى طبيب الأمراض النسائية لتكشف عن سبب عدم تمكنها من الحمل رغم زواجها، وأخبرها الطبيب بعد الفحص أنها رجل، ولا يمكن إطلاق صفة امرأة عليها من الناحية البيولوجية.



وتعاني المريضة، على الأرجح، من متلازمة نقص الأندروجين (متلازمة هرمون التذكير)، حيث يكون للرجل مظهر أنثوي من الأثداء إلى المهبل مع عدم وجود رحم ومبيض، وعدم نزول الخصيتين إلى الخارج (الخصية المهاجرة)، ولهذا يكون الشخص بهذه الصفات البيولوجية ذكرا لوجود كروموسوم "Y" الذكوري.



وقد يعرف مثل هؤلاء الأشخاص أنفسهم بالذكر أو الأنثى أو الخنثى، وبحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن الخنثى أو ثنائي الجنس، تسمية تطلق على الناس ممن يحملون خصائص جنسية أو كروموسومات غير نمطية ذكرية وأنثوية في الوقت نفسه.



ووفقا لتقديرات تقريبية للأمم المتحدة، يولد ما يصل إلى 1.7% من الأطفال يحملون هذه الخصائص غير النمطية.