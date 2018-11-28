القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
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موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا
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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| تردد القنوات المفتوحة الناقلة| بث مباشر مباراة liverpool vs psg يلاشوت
03:36 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر
02:17 م

بين سبورت LIVE| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر (liverpool vs psg) | محمد صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار| كورة لايف HD
01:55 م

مواجهة نارية في حديقة الأمراء| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 28-11-2018 | يلا شوت| بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان
01:45 م

بين سبورت LIVE| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم| ليفربول ضد باريس سان جيرمان قمة دوري الأبطال
03:51 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)
03:32 ص

بث مباشر مباريات اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء 28-11-2018 |كورة ستار | كورة جول
12:57 ص

قمة العالم (liverpool vs psg)| شاهد يوتيوب الآن مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر| livehd7| يلاشوت
12:22 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| شاهد الآن أقوى مباراة في دوري الأبطال بث مباشر
10:50 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر اليوم 27-11-2018 في دوري أبطال أوروبا
الكابتن
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:55 م

بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة لايف

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم
dostor.org/2414721

بين سبورت LIVE| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر (liverpool vs psg) | محمد صلاح بث مباشر YouTube |كورة ستار| كورة لايف HD

يحمل ملعب حـديقة الأمراء عدد كبير من أهم نجوم العالم، فيحمل نجوم فريق ليفربول الذي سيُقاتل للفوز في هذه الجولة على نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان وننقل اليكم الان تردد القنوات بشكل مجاني تماماً دون أي اشتراكات لمشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان فى دورى ابطال اوروبا.

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وسوف نشاهد المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

وهناك عدد كبير من الجماهير العربية وبالتحديد الجمهور المصري الذي يتابع المباراة من أجل نادي ليفربول الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، والذي سيقاتل مع فريقه حتى يستطيع الحصول على ثلاثة نقاط إضافية من خلال هذه المباراة كي يحصل على درع أمان للوصول إلى دور الـ 16 من خلال هذه البطولة الكبيرة.

 

ترتيب مجموعة ليفربول فى دورى ابطال اوروبا

الفريق     المركز    عدد النقاط

ليفربول   1          6

نابولي     2          6

باريس سان جيرمان 3          5

النجم الاحمر         4          4

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال قناة بي إن سبورت الأولى، والتي سيقوم بالتعليق من خلالها المعلق المشهور/ عصام الشوالى ويمكن متابع بث تردد 1 beIN SPORTS HD من هنا.

 

بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القنوات التي تُبث عبر أقمار صناعية مختلفة، منها:

 

اسم القناة  القمر الصناعي       التردد     معامل الترميز والاستقطاب

CBC Sport HD     AzerSpace 46°E 11135    أفقي / 27500

IRIB Varzich        Badr 26°E             11881    أفقي / 27500

ARENA SPORT   يوتيل سات               11512    عمودي / 30000

IDMAN TV           AzerSpace 46°E 11175    أفقي / 27500

قناة ZDF الألمانية    Astra     11954    أفقي / 27500

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28-11-2018| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (liverpool vs psg)

 

يقدم الدستور خدمة مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd - مباراة ليفربول وباريس اليوم hd) مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الاربعاء الموافق 28-9-2018 في بث مباشر بدون تقطيع، وذلك في افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا تأتيكم مباشرة وحصرياً على قناة beIN SPORTS تعرفوا على معلومات البث المباشر.                         

 

يلتقي ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مع باريس سان جيرمان في مواجهة من العيار الثقيل ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مباراة مرتقبة            

 

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

 

مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان موعدك معها سيكون يوم الاربعاء 28 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة 21.00 بتوقيت القاهرة وستبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة بتعليق الزميل رؤوف خليف، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

 

ليفربول Vs باريس سان جيرمان.

 

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الأولى).

 

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

 

الملعب : حديقة الأمراء.

 

المعلق : رؤوف خليف .

 

موعد المباراة :

 

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

 

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

 

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

 

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

 

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

 

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

 

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

 

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

 

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

 

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

 

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

 

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

 

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

 

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

 

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

 

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

 

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

 

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

 

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

 

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

 

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

 

 

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