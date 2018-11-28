"العربية للسياحة" تشارك في اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل المشترك

تشارك المنظمة العربية للسياحة بوفد، برئاسة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة رؤساء المنظمات العربية أعضاء اللجنة.



وسيعقد الاجتماع بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، خلال الفترة من 2 ـ 3 دبيسمبر 2018.



وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة أن الاجتماع سيناقش ما تم بحثه في الاجتماع السابق للجنة الذي عقد بمدينة جدة.



وأوضح آل فهيد أن الاجتماع سيضع رؤية واستراتيجية لتطوير العمل العربي المشترك في كافة القطاعات التي تنطوي تحت اختصاص كل منظمة، وسيكون من أهم النقاط التي سيناقشها الاجتماع تقريرا بشأن متابعـة تنفيذ تقرير وقرارات الاجتماع (47) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المنعقد بمدينة جدة، ودور منظمات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ومجالات التعاون والآلية المقترحة للتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك، ومقترحات ومرئيات مؤسسات العمل العربي المشترك لتطوير وتفعيل عمل لجنة التنسيق العليا ولائحتها الداخلية، والتي تؤكد على وضع استراتيجية لكل منظمة للعشر سنوات القادمة بما ينسجم مع توجهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، بهدف الوصول إلى التكامل الاقتصادي العربي، وزيادة التنسيق فيما بين مؤسسات العمل العربي المشترك، والتركيز على المشاريع القومية.



واختتم آل فهيد حديثه بتوجيه شكره وتقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية على رعايته ودعمه لكافة أنشطة جامعة الدول العربية، وخاصة أنشطة وأعمال المنظمات والاتحادات العربية أعضاء لجنة التنسيق العليا، حيث أن هناك تطورا ملحوظا في أنشطة المنظمات والاتحادات، كما أنها حققت الكثير من الإنجازات التي تخدم أهداف واستراتيجية جامعة الدول العربية.