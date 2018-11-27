عرس زايد العربي يحتفي بـ 500 من أزواج المستقبل

أشاد جمال عبيد البح، رئيس منظمة الأسرة العربية، بجهود الناشط الإنساني قاسم المرشدي في إقامة حفل زفاف ٥٠٠ عريس وعروس، من مختلف الدول العربية، سيقام بمركز إكسبو الشارقة.



وتمثلت جهود قاسم المرشدي في إنجاح المبادرة من حيث التنسيق والترتيب وجلب الرعاية بالكامل من رجل الأعمال عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، بمكرمة تقدر بـ ١١ مليون درهم، يُمنح لكل عريس ثلاثون ألف درهم، بالإضافة إلى عقد دورات تأهيلية وبرامج إرشادية توعوية وتثقيفية إلزامية للمشاركين بصحبة أسرهم، يقدمها خبراء عرب، تسهم في استقرار الأسرة العربية.



وصرح قاسم المرشدي بقوله: "كسبت شرف فرصة خدمة إخواني وأخواتي العرب والمقيمين رغبة في ترك بصمة وفاء لوالدنا زايد في عامه الخالد، محققًا رؤية وطننا الحبيب بأن لا نكتفي بأسعد مواطن، بل بأسعد مقيم كذلك".