القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
لايف ستايل
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:35 ص

عرس زايد العربي يحتفي بـ 500 من أزواج المستقبل

جمال عبيد البح
جمال عبيد البح
dostor.org/2412454

أشاد جمال عبيد البح، رئيس منظمة الأسرة العربية، بجهود الناشط الإنساني قاسم المرشدي في إقامة حفل زفاف ٥٠٠ عريس وعروس، من مختلف الدول العربية، سيقام بمركز إكسبو الشارقة.

وتمثلت جهود قاسم المرشدي في إنجاح المبادرة من حيث التنسيق والترتيب وجلب الرعاية بالكامل من رجل الأعمال عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، بمكرمة تقدر بـ ١١ مليون درهم، يُمنح لكل عريس ثلاثون ألف درهم، بالإضافة إلى عقد دورات تأهيلية وبرامج إرشادية توعوية وتثقيفية إلزامية للمشاركين بصحبة أسرهم، يقدمها خبراء عرب، تسهم في استقرار الأسرة العربية.

وصرح قاسم المرشدي بقوله: "كسبت شرف فرصة خدمة إخواني وأخواتي العرب والمقيمين رغبة في ترك بصمة وفاء لوالدنا زايد في عامه الخالد، محققًا رؤية وطننا الحبيب بأن لا نكتفي بأسعد مواطن، بل بأسعد مقيم كذلك".

عرس زايد العربي يحتفي بـ 500 من أزواج المستقبل
عرس زايد العربي يحتفي بـ 500 من أزواج المستقبل
موضوعات متعلقة

عرس يتحول إلى مأتم في بنى سويف

"إكسبو 2020 دبى" يستخدم شبكات الجيل الخامس بشراكة مع "اتصالات"

الزراعة: حظر الدول العربية للخيول مستمر.. ومصر خالية من الأنفلونزا

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم زفافًا لـ 50 "عريسًا وعروسة" بأسيوط

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الموت بـ«التاتش».. استخدام الهواتف الذكية يوقف النمو ويدمر خلايا المخ لدى الأطفال

منذ شهر

روشتة جَمال.. نجمة سويدية تطرح مواصفات المرأة الأكثر جذبًا للرجال المليارديرات

منذ أكثر من شهرين

"العبوا معنا".. كيف احتج الصغار على علاقة آبائهم بالتكنولوجيا؟

منذ 3 شهر

البوب.. محمد إيهاب: "باحب الزمالك ومحشي أمي"

منذ 3 شهر

وهم «نجرب بعض».. بريطانية: العلاقات خارج إطار الزواج ليست مقياسًا

منذ 3 شهر

أصغر مصممة أزياء مصرية: أول أعمالى «فستان من ورق الجرائد»‏

الآن

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

الرئيس اليمنى يجرى تعديلات وزارية فى الحكومة

دينا الشربينى: توقفت عن أكل اللحوم لأنها أرواح ولديهم عائلة

ترامب يلمّح لإمكانية تأسيس قناة منافسة لـ "سى إن إن"

ads
الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

أول تعليق لدينا الشربينى على تشبيهها بـ"السلعوة"

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدورى العام

منوفي يقاطع المحافظ في لقاء جماهيري.. والأخير: "هحبسك"

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

أول تعليق لدينا الشربينى على تشبيهها بـ"السلعوة"

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدورى العام

منوفي يقاطع المحافظ في لقاء جماهيري.. والأخير: "هحبسك"

ads
كشكول

دورات خاصة بـ"أصول الدين" للحصول على شهادة الجودة والاعتماد

عضو مؤسسة "يوريك" : المشروع المصري لتطوير التعليم أكثر البرامج طموحا على مستوى العالم

ديسمبر.. بدء المسح الطبى لطلاب مدن الأزهر للكشف عن "فيروس سى"

التعليم: زيادة وقت الإجابة على امتحانات الأول الثانوي لبدء تطبيق التجربة

ندوة فى "حب النبى" بالمنوفية الأزهرية

الأمصار

البرلمان الأوكراني يوافق على مرسوم إعلان حالة الحرب

رسالة من الخارجية السعودية للمصريين بمناسبة زيارة ولي العهد

الرئيس التشيكي يتوعد أمام الكنيست بنقل سفارة بلاده إلى القدس

الرئيس اليمني يصدر 5 قرارات جمهورية.. شملت الوزراء والمحافظين

بـ2.2 مليار وجبة.. المؤتمر الإنساني الثامن يتعهد بمساعدة الفقراء

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

الأطفال لا يحصلون على القدر الكافي من الرياضة

استقبال حافل لعارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد في ماليزيا

الخبراء في الصين يدعون لتعديل التشريعات لتشمل الجرائم الرقمية

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ الحج رحلة نفسية

د.ابراهيم مجدي

​ رضا عبدالعال الصريح

المزيد
الصحة

تشخيص مرض السكر عن طريق تسليط الضوء على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎