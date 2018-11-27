اليوم.. محاكمة نقاش قتل مواطن لسرقته بالمرج
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة نقاش قتل مواطن لسرقته بالمرج.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم محمود حسن وشهرته محمود المصري "نقاش" بقتل المجني عليه محمود محمد مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله، وأضافت التحقيقات قيام المتهم بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ النقدي المملوكين للمجني عليه.