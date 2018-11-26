نائب رئيس "القابضة لمياه الشرب" يتفقد مشروعات المنوفية ويتابع مشروعات الإحلال والتجديد

تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ونائبه الدكتور صلاح بيومي؛ عددا من المشروعات القائمة والجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء القطاعات ومديري الإدارات العامة بشركة المنوفية.



وقال "بيومي"، في بيان وزارة الإسكان اليوم، أنه تم خلال الزيارة مناقشة ومتابعة الملفات المتعلقة بمشروعات البنك الدولي الجارى تنفيذها، وموقف الوصلات المنزلية، ومشروعات الإحلال والتجديد، ومتابعة جودة المياه المنتجة من المحطات الارتوازية والمرشحة، كما تم المرور على مشروعات البنك الدولي الجاري تنفيذها بمركز الشهداء، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دناصور بطاقة 10آلاف م3، وتخدم ما يقرب من 96 ألف نسمة، وكذا تم المرور على محطة رفع صرف صحي زاوية البقلي، ومحطة مياه زاوية البقلي الارتوازية، وشبكات الصرف الصحي بقرية زاوية البقلي، ومشروع الصرف الصحى المتكامل الثانى بالمنوفية.