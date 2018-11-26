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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 10:18 ص

عقوبات محتملة في انتظار برشلونة وأتلتيكو مدريد

برشلونة وأتلتيكو
برشلونة وأتلتيكو مدريد
ا ش ا
dostor.org/2411158

ذكرت صحيفة سبورت، اليوم الاثنين، أن ناديي أتلتيكو مدريد وبرشلونة مهددان بتلقي عقوبات من قبل الاتحاد الإسباني، على خلفية المباراة التي جمعتهما أمس الأول السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في إطار منافسات الليجا.

وقالت الصحيفة إن أتلتيكو مدريد بات معرضًا لتلقي عقوبات، بعد إلقاء جماهير فريقه الزجاجات الفارغة في منطقة الحكم المساعد الثاني، عقب إحراز الفرنسي عثمان ديمبلي هدف التعادل القاتل لبرشلونة.

وأضافت الصحيفة أن الروخي بلانكوس قد يواجه عقوبة الإغلاق الجزئي لملعب واندا ميتروبوليتانو، بجانب عقوبة مادية قد تصل إلى 3 آلاف يورو.

وتابعت الصحيفة، أنه في حالة كانت العقوبة مادية فقط، قد تصل إلى 6 آلاف يورو، بالإضافة إلى تحذير بإغلاق جزئي لملعب الفريق عند تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

كما أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد يتعرض لغرامة تصل إلى 3 آلاف يورو، بسبب تأخره في الظهور قبل بداية الشوط الثاني، بعدما اعترف جيل مانزانو حكم اللقاء، في تقريره للمباراة، بتأخر النادي الكتالوني لمدة دقيقتين و20 ثانية.

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