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الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 08:38 ص

553 مصابًا في زلزال كرمانشاه الإيرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار أحمد
dostor.org/2411083

إصيب 553 شخصًا في محافظة كرمانشاه غرب إيران حتى الآن إثر زلزال سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه، بحسب وكالة فارس الإيرانية.

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، مساء الأحد، ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب إيران، ما أدى إلى تضرر العديد من الوحدات السكنية، وإصابة 553 شخصا حتى الآن، فيما لم تشر التقارير إلى وقوع أي حالة وفاة.

ووقع الزلزال في عمق 7 كم من سطح الأرض، وعلى بعد 17 كم من مدينة سربل ذهاب، و18 كم من قصرشيرين، و33 كم من كيلان غرب، و127 كم من كرمانشاه.

يذكر أن زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب غرب كرمانشاه يوم 12 نوفمبر العام الماضي على بعد 11 كم من مدينة ازكلة ما أدى إلى مصرع 620 شخصا واإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين.

وأسفر ذلك الزلزال عن تدمير نحو 100 ألف وحدة سكنية بصورة جزئية أو كلية، في 10 مدن و1930 قرية بمحافظة كرمانشاه الواقعة غرب إيران.

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